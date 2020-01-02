 Oyuncu Şevval Sam derin yırtmaçlı elbisesiyle takipçilerini mest etti!

FOX TV'nin büyük bir ilgiyle izlenen Yasak Elma dizisinde Ender karakterini oynayan oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, derin yırtmaçlı kıyafetiyle görenlerin ağzını açıkta bıraktı. Genç kızlara taş çıkaran fiziğiyle görenleri adeta mest etti. Sam'ın paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Takipçilerini mest etti

46 yaşındaki Şevval Sam, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarına yenilerini ekledi. 2019 yılının son saatlerinde sahne alan şarkıcı, siyah derin yırtmaçlı elbisesiyle görenleri büyüledi. Sam paylaşıma, "Bu fotoğraf çekildiğinde henüz 2019'du. Dün akşam bizimle olan herkese teşekkürler"notunu düştü.

Beğeni ve yorum yağdı

Yıllara meydan okuyan güzelliği ve fiziğiyle her daim dikkat çeken Şevval Sam'ın fotoğraflarına "Harika ötesi bir sanatçısınız bayılıyorum size", "Siyahın asaleti bir insana bu kadar mı yakışır" ve "Kadın ail ve aşırı güzel olunca ne yakışmaz ki" yorumları yapıldı.

İşte Şevval Sam'ın çok beğenilen pozları:



