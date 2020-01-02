Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu aşk yaşadığı Kerim Sabancı ile ilk kez görüntülendi

Defne Samyeli, Cem Yılmaz'la yaşadığı beraberliğini noktalamıştı. Samyeli yeni yıla aşksız girdi fakat kızı Deren Talu, aradığı aşkı buldu ve yeni yılın ilk aşkı belgelenmiş oldu. Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu gönlünü Kerim Sabancı'ya kaptırdı.

Yılın aşkı belgelendi

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, gönlünü Kerim Sabancı'ya kaptırdı. Kanal D ekranlarında yayınlanan magazin programı 2. Sayfa'nın haberine göre Deren Talu, bir aydır gözlerden uzak aşk yaşadığı Kerim Sabancı ile ilk kez görüntülendi.Yeni yıla birlikte giren genç çift, bir mekandan çıkarken görüntülendi. İkili sorulara cevap vermezken, yanlarında bulunan bir kadın arkadaşları muhabirlere 'İyi akşamlar' diledi.





