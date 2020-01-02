search menu
search
close

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu aşk yaşadığı Kerim Sabancı ile ilk kez görüntülendi

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, bir aydır gözlerden uzak aşk yaşadığı Kerim Sabancı ile ilk kez görüntülendi.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu aşk yaşadığı Kerim Sabancı ile ilk kez görüntülendi
-A A+

Defne Samyeli, Cem Yılmaz'la yaşadığı beraberliğini noktalamıştı. Samyeli yeni yıla aşksız girdi fakat kızı Deren Talu, aradığı aşkı buldu ve yeni yılın ilk aşkı belgelenmiş oldu. Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu gönlünü Kerim Sabancı'ya kaptırdı. 

Yılın aşkı belgelendi 

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, gönlünü Kerim Sabancı'ya kaptırdı. Kanal D ekranlarında yayınlanan magazin programı 2. Sayfa'nın haberine göre Deren Talu, bir aydır gözlerden uzak aşk yaşadığı Kerim Sabancı ile ilk kez görüntülendi.Yeni yıla birlikte giren genç çift, bir mekandan çıkarken görüntülendi. İkili sorulara cevap vermezken, yanlarında bulunan bir kadın arkadaşları muhabirlere 'İyi akşamlar' diledi.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu aşk yaşadığı Kerim Sabancı ile ilk kez görüntülendi
 
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu aşk yaşadığı Kerim Sabancı ile ilk kez görüntülendi

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Apar topar nikahın sebebi belli oldu! Bebek geliyor! Apar topar nikahın sebebi belli oldu! Bebek geliyor!
Magazin
Şeyma'dan Acun'un paylaşımına olay yorum! Şeyma'dan Acun'un paylaşımına olay yorum!
Magazin
En Güncel Galeriler
Son hali efsane! Başına öyle bir şey geldi ki tam 101 kilo verdi!
Son hali efsane! Başına öyle bir şey geldi ki tam 101 kilo verdi!
8 ay hiç şampuan kullanmayan kadının son haline bakın!
8 ay hiç şampuan kullanmayan kadının son haline bakın!
Kadın dizisinin Ceyda'sı estetiksiz haliyle şoke etti!
Kadın dizisinin Ceyda'sı estetiksiz haliyle şoke etti!
Çıplak pozlarını paylaştı, sosyal medya yıkıldı!
Çıplak pozlarını paylaştı, sosyal medya yıkıldı!
Hamile olduğunu sanıyordu tuvalette doğurduğu şey şoke etti
Hamile olduğunu sanıyordu tuvalette doğurduğu şey şoke etti
Kim Kardashian'a benzemek isteyen trans gencin son hali şoke etti
Kim Kardashian'a benzemek isteyen trans gencin son hali şoke etti
Önceki Haberler
Hadise'nin ablası ateş püskürdü! Küfür ve hakaretler havada uçuştu!
Hadise'nin ablası ateş püskürdü! Küfür ve hakaretler havada uçuştu!
Ünlü oyuncunun son paylaşımı beğeni butonunu çökertti!
Ünlü oyuncunun son paylaşımı beğeni butonunu çökertti!
Yılbaşı sahnesinde ani ölüm! Ülke yasa boğuldu!
Yılbaşı sahnesinde ani ölüm! Ülke yasa boğuldu!
İç çamaşırlı yılbaşı pozu olay!
İç çamaşırlı yılbaşı pozu olay!
Tuğba Özay'ın son hali hayranlarını üzdü!
Tuğba Özay'ın son hali hayranlarını üzdü!
Vücudun protein ihtiyacını karşılıyor!
Vücudun protein ihtiyacını karşılıyor!
Mantar hastalığının çözümü burada!
Mantar hastalığının çözümü burada!
Kulak ağrısını anında geçiren doğal yöntemler!
Kulak ağrısını anında geçiren doğal yöntemler!
Yorumlar