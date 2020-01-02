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Ukraynalı güzel Irina Morozyuk iddialı iç çamaşırıyla yeni yıl pozu verdi

Yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren Irina Morozyuk, iddialı iç çamaşırıyla verdiği yeni yıl pozu ile sosyal medyayı salladı.

Ukraynalı güzel Irina Morozyuk iddialı iç çamaşırıyla yeni yıl pozu verdi
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Çay ur Rizespor'da forma giyen Mıkola Morozyuk'un eşi İrina Morozyuk, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla yine dikkat çekti. Yılbaşı akşamı giydiği kırmızı iç çamaşırıyla poz veren Morozyuk, yine takipçilerini mest etti. 

Yılbaşı pozu nefes kesti 

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri Irina Morozyuk. Son olarak yılbaşı akşamı paylaştığı kırmızı iç çamaşırlı pozu ile adından söz ettirdi. Paylaşımına saniyeler içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı. Morozyuk'un Instagram'da 45 bin takipçisi bulunuyor.

Ukraynalı güzel Irina Morozyuk, iddialı iç çamaşırıyla yeni yıl pozu verdi

Kendini muzla duvara bantlamıştı 

Irina Morozyuk, kendisini elinde bir muzla duvara bantladığı fotoğrafını da Instagram hesabından paylaşmıştı. Irina fotoğrafın altına takipçileri için "Muzumun fiyatı nedir?" sorusunu bırakmıştı.

Ukraynalı güzel Irina Morozyuk, iddialı iç çamaşırıyla yeni yıl pozu verdi

 

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