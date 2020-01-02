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Hülya Açıkgöz kardeşi Hadise'nin çevresindeki insanlara ateş püskürdü!

Şarkıcı Hadise'nin arasının iyi olmadığı ablası Hülya Açıkgöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda zehir zemberek sözler söyledi

Hülya Açıkgöz kardeşi Hadise'nin çevresindeki insanlara ateş püskürdü!
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Ünlü şarkıcı Hadise'nin annesinin intihar girişiminden sonra arasının açıldığı ablası Hülya Açıkgöz sosyal medya hesabından isim vererek şarkıcının yakın çevresindeki isimlere hakaret ve küfür yağdırdı. Açıkgöz, açıklamaları kısa sürede tepki çekince paylaşımlarının hepsini sildi. 

Küfürler havada uçuştu 

Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşım yapan Hülya Açıkgöz, Hadise'nin menajeri Haluk Şentürk için: "2019 Şentürk'ün dost olmadığını, Toplar'ın ihanetçi olduğunu öğrendim" dedi. Kardeşinin çevresindeki isimlere sitem eden Açıkgöz, Hadise'nin arkadaşı Sevda Durukan için de "Durukan'ın yılan olduğunu öğrendim. Pis yav.ak" paylaşımını yaptı.

Hülya Açıkgöz kardeşi Hadise'nin çevresindeki insanlara ateş püskürdü!

Demediğini bırakmadı 

Açıkgöz, "2019 Şentürk'ün dost olmadığını, Doğa'nın pis yav.ak olduğunu, Toplar'ın ihanetçi olduğunu, bazı şahısların yıldızlarla günleri için sahte oldukları öğrendiğim sene oldu. Onun dışında sağlığıma şükürler olsun. Sevdiklerime şükürler olsun. Bu hayatta huzurum ve mutluluğum için şükürler olsun. Beni seven sayan için şükürler olsun."

Hülya Açıkgöz kardeşi Hadise'nin çevresindeki insanlara ateş püskürdü!

''Kendinizi ezdirmeyin''

"2020 senesi için de hayırlısını diliyorum. Tepeden bakanlar bir kat aşağa insinler. Ezilenler de ayağa kalksınlar. Kim olursa olsun karşınızda kendinizi ezdirmeyin. Sizi sevmeyeni sevmeyin, siz saymayanı saymanın. Sonrası zaten basit sevgiyle kalın."

Kısa süre içerisinde tüm paylaşımları sildi 

Paylaşımları kısa sürede tepki çeken Hülya Açıkgöz, Instagram hesabından yaptığı tüm açıklamaları sildi. Ablasının bu açıklamalarına Hadise'nin ne tepki vereceği ise merak konusu oldu. 

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