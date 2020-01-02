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Chloe Loughnan ile evliliğini bitiren Serdar Ortaç'tan açıklama başkasına bakamıyorum!

5 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Serdar Ortaç, boşandığı eşini unutamadığını açıkladı. Ortaç, "Ama hala başka birisine bakamıyorum'' dedi.

Chloe Loughnan ile evliliğini bitiren Serdar Ortaç'tan açıklama başkasına bakamıyorum!
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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç yeni yılı birçok ünlü gibi Kuzey Kıbrıs'ta karşıladı. Geçtiğimiz yıl 5 yıllık eşi Chloe Loughnan'dan boşanan Serdar Ortaç, özel hayatı hakkında ilginç bir itirafta bulundu. Ortaç boşandığı eşini unutamadığını hala başka birisine bakamıyorum, bakmak istemiyorum'' sözleriyle itiraf etti. 

Yeni yılda hayranlarını coşturdu! 

Renkli sahne şovunun hemen ardından alkışlarla hayranlarıyla buluşan Serdar Ortaç, hayranlarının yeni yılını kutladıktan sonra en sevilen parçalarından "Sana Değmez" şarkısını seslendirdi. Sonrasında, "Sizlere annemin en sevdiği şarkısını okuyacağım. O, bu şarkımı çok sever" diyerek "Nar Çiçeğim"i tüm konuklarla beraber okudu.

''Artık kimseye bakamıyorum''

5 yıllık evliliğini sürpriz bir kararla sonlandıran ve magazin gündeminden düşmeyen Serdar Ortaç, konuklara seslenerek, "Aranızda evlenen var mı? Evlilik çok güzel bir duygudur. Gerçi, artık ben boşandım. Ama hala başka birisine bakamıyorum, bakmak istemiyorum. Bu şarkı benden tüm evlenenlere gelsin" dedi ve "Balım" şarkısını söyledi."

Chloe Loughnan ile evliliğini bitiren Serdar Ortaç'tan açıklama başkasına bakamıyorum!

''Şimdiki aklım olsa 5 çocuk yapardım''

Geçtiğimiz günlerde evliliği ile ilgili samimi açıklamalarda bulunan Ortaç, "Kısmet olmadı. Cilt tedavisi gördüğü için hamileliği problemli olabilir dedik. Sonra biraz daha beklemek istedik. Aslında benim hatam. Biraz daha hayatı yaşasın, sonra anne olur dedim. Keşke ertelemeseydik. Şimdiki aklım olsa beş çocuk yapardım. Yanlış yaptım. Ondan çok güzel çocuklarım olurdu" diyerek çocuk yapmadığı için pişmanlığını dile getirmişti.


 

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