Brezilyalı şarkıcı Juliano Cesar sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti!

Brezilya'da yılbaşı gecesinde sahne alan ünlü şarkıcı Juliano Cesar, sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcının ölümü ülkeyi yasa boğdu.

İlk müdahale sahnede yapıldı ancak kurtarılamadı

Brezilya'nın güneyindeki Parana eyaletinde bulunan Uniflor bölgesinde yılbaşı gecesinde konser veren şarkıcı Juliano Cesar, aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçiren şarkıcıya sahnede ilk müdahale yapıldı ancak kurtarılamadı.

Uliano cesar kimdir?

Henüz 10 yaşındayken gitar çalmayı öğrenen Juliano Cesar, 2004 yılında "The Cowboy Pawn-Life" albümü için "En İyi Romantik Albüm" kategorisinde Latin Grammy Ödülü'ne aday gösterildi. Cesar, 33 yıllık kariyeri boyunca 10 CD ve 3 DVD yayınladı. Şarkıcı, müzik kariyerine 1985 yılında başladı.