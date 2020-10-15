Sadakatsiz dizisinin Selçuk'u Tarık Emir Tekin Şevval Sam'ın oğlu çıktı!

Kanal D'nin yeni dizisi 'Sadakatsiz', dün ikinci bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde 'Selçuk' karakteri izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. 'Sadakatsiz'de Selçuk'u canlandıran Tarık Emir Tekin'in, ünlü oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam'ın oğlu olduğu ortaya çıktı.

İngiltere'de oyunculuk eğitimi aldı

23 yaşındaki Tarık Emir Tekin, 1999 yılında sona eren Şevval Sam-Metin Tekin evliliğinden dünyaya geldi. Tekin, İngiltere'de üç yıl boyunca oyunculuk eğitimi aldı ve mesleğini yapmak için Türkiye'ye geri döndü.

"Oğlumla gurur duyuyorum"

Genç oyuncu, 2017 yılında 8 bin kişinin başvurduğu Oxford'un drama okuluna seçilen 17 kişiden biri ve ilk Türk olmuştu. Şevval Sam'ın "Bir anne olarak çok mutluyum, oğlumla gurur duyuyorum" Tarık Emir Tekin, geçmiş yıllarda da 'Çıplak' adlı filmde rol almıştı.