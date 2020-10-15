Yakın arkadaşın hoşlanma belirtileri neler başbaşa görüşmek istiyorsa...

Yakın çevremizle ilişkilerimiz zamanla başkalaşabiliyor. Kadınların başına en fazla gelen konulardan biri de erkek arkadaştan duygusal manada ilgi görmek. Arkadaşınızın size normalden farklı baktığını, daha yakın oturduğunu ya da arkadaş grubunuz haricinde görüşmek istediğini fark ettiniz mi? Eğer öyleyse sizden hoşlanmaya başlamış olabilir! İşte bunu anlamanın yolları...

Sizle daha çok ilgileniyorsa

Bir erkek sizi arkadaştan daha fazlası olarak görmeye başlarsa, daha çok tanımanın yollarını arayacaktır. Aileniz, işiniz, ilgi alanlarınız hakkında daha çok soru soracak, hayatınızla daha fazla ilgilenecektir.

Başbaşa görüşmek istiyorsa

Beraber takıldığınız bir arkadaş grubunuz olmasına rağmen sizinle birebir görüşmek istiyor ve bunun için adım atıyorsa sizi daha da yakından tanımak istediğinin bir işaretidir. Hatta daha çok baş başa görüşmek istemesi en büyük işaret diyebiliriz.

Temas kurmaya çalışıyorsa

Sizden hoşlandığının en büyük belirtilerinden biri de temas kurmaya çalışmasıdır. Sandalyesini yakınınıza çekmesi, konuşurken kolunuza dokunması, sizi dinlerken daha sık gözlerinizin içine bakması... Bu işaretler size ilgisi olduğunu anlamına gelebilir.

Sık sık arıyorsa

Bir bahane bulup sizi daha çok aramaya, mesaj atmaya başladıysa bu hoşlandığının işaretlerinden biridir. Sizden hoşlanıyorsa sürekli iletişimde olmak isteyecektir.