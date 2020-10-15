Köz biberli erişte salatası nasıl yapılır pratik ve lezzetli!

Farklı ve lezzetli salata tarifi arayanlar için yine harika bir seçenek sunuyoruz. Salata olmasına rağmen bir yemek kadar doyurucu ve enfes bir lezzet köz biberli erişte salatası. Eğer ana yemekle uğraşmak istemiyor, hızlıca doyurucu bir öğün yapmak istiyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin. Peki köz biberli erişte salatası nasıl yapılır? İşte tarifi...

Köz biberli erişte salatası malzemeleri:

2 su bardağı erişte

8 adet közlenmiş kırmızı biber

5-6 dal dereotu

10-15 adet ceviz içi

3 diş sarımsak

1 kase yoğurt

Hazırlanışı:

Büyük bir tencerede kaynattığınız tuzlu suya erişteleri atın ve 10 dakika haşladıktan sonra süzün, soğuması için bir kenara alın. Közlenmiş biberleri ince ince doğrayın, cevizleri ve dereotunu da aynı şekilde doğradıktan sonra, soğumuş olan eriştelerle birleştirin. Sarımsakları yoğurda rendeleyin ve tüm malzemeleri birleştirin.Dereotu ile süsleyerek servis edin. Afiyetler olsun!