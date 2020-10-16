Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün sevgili Onur Ünlü başka bir kadınla görüntülendi

Bir süredir aşk yaşayan 47 yaşındaki Onur Ünlü ile 28 yaşındaki Hazar Ergüçlü ihanet iddialarıyla gündeme oturdu. Ünlü, geçtiğimiz akşam Cihangir'de yanında bir kadınla Uçankuş kameraları tarafından görüntülendi.

Kimseyi umursamadılar

Samimi halleriyle dikkat çeken ikilinin kimseyi umursamadığı görüldü. Genç kadınla sarmaş dolaş görüntülenen 47 yaşındaki Onur Ünlü'nün Hazar Ergüçlü ile ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu.

Yüzünü gizledi

Kameraları farkeden Onur Ünlü soruları yanıtsız bırakıp mekandan yalnız başına ayrılırken genç kadın ise suratını gizleyip sessizliğini korudu.