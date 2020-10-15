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Kadife tatlısı nasıl yapılır çay saatlerinin vazgeçilmezi olacak!

Red velvet olarak da bilinen kırmızı kadife tatlısına mest olacaksınız. Peki kadife tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte hazırlanışı...

Kadife tatlısı nasıl yapılır çay saatlerinin vazgeçilmezi olacak!
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Kırmızı kadife dokusu ile damaklarda yumuşak bir tat bırakan kadife tatlısı çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak. Kadife tatlısı malzemeleri nelerdir? Red velvet nasıl yapılır? Yapımı zahmetli de olsa "bu tat için değer" deyip kolları sıvayacaksınız.

Kadife tatlısı için malzemeler:

4 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı tam yağlı süt (1 yemek kaşığı elma sirkesi ile karıştırın)
100 gram tereyağı
1 tatlı kaşığı vanilya özütü
2,5 su bardağı un
1 paket kabartma tozu (1 tatlı kaşığı limon suyuyla köpürtün)
1/2 çay kaşığı toz kırmızı gıda boyası
3 silme tatlı kaşığı kakao

Kreması için:

300 gram mascarpone peyniri
250 ml.krema
2 yemek kaşığı toz krem şanti

Kadife tatlısı nasıl yapılır?

Kırmızı pasta tabanlarının göz aldığı kadife dokulu pastayı hazırlamak için; un ve kakaoyu eledikten sonra ayrı bir kapta bekletin. Buttermilk olmadığı için ılıtıp oda sıcaklığına getirdiğiniz sütü elma sirkesiyle karıştırdıktan sonra 10 dakika kadar bekletin. Oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağını karıştırma kabına alın. Toz şeker ilave ettikten sonra mikserle krema halini alana kadar karıştırın. Yumurtaları teker teker katıp mikserle karıştırma işlemini sürdürün. Vanilya özütünü ekleyin.

Oda ısısında bekleyen ve koyulaşan sütü kırmızı, toz gıda boyasıyla karıştırın. Süt ve kakaolu un karışımını azar azar ekleyerek kek harcını mikserle orta devirde karıştırın. Bordoya çalan kırmızı bir renk alan kek harcına son olarak taze sıkılmış limon suyuyla köpürttüğünüz kabartma tozunu ekleyin. Bu noktadan sonra spatulayla karıştırdığınız kek harcını tabanını yağlı kağıtla kapladığınız 22 cm.lik kelepçeli kek harcına aktarın. Eşit oranda kabarması için üzerini bir spatula yardımıyla düzeltin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 50 dakika pişirin. Pastanın kreması için; suyunu süzdürdüğünüz mascarpone peynirini karıştırma kabına alın.

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