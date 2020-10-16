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Sinem Kobal-Kenan İmirzalioğlu'nun bebeğinin ismi belli oldu! Herkes anlamını arattı

8.5 aylık hamile olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun doğacak kızlarına verecekleri isim belli oldu. Çiftin kızlarına 'Lalin' adını verdiği öğrenildi.

Sinem Kobal-Kenan İmirzalioğlu'nun bebeğinin ismi belli oldu! Herkes anlamını arattı
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Meslektaşı Sinem Kobal ile evlilik sürdüren ve baba olmak için gün sayan Kenan İmirzalıoğlu kızının adını açıklamamıştı. Sinem Kobal'ın kızının adının "Lalin" olacağı ileri sürüldü.

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, 2016'da Cunda Adası'nda hayatlarını birleştirmişti. Çift, ilk çocuklarını kucaklarına almak için geri sayıma başladı.

Doğum için gün sayıyorlar

Bebeğini kucağına almak için gün sayan Sinem Kobal'ın, kızına hangi ismi koyacağı merak konusuydu. İddiaya göre Sinem Kobal kızının adını "Lalin" koyacak.

Lalin isminin anlamı ne?

Ünlü çiftin doğacak bebeğinin ismini duyan herkes internette anlamını aratıyor. Lalin ismi; kırmızı renkte olan, kırmızı renkli olan, yakut kırmızısı anlamını taşıyor.

"Çok fazla heyecan var"

Çift, geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'nda görüntülenmişti. Baba olmak için gün sayan İmirzalıoğlu, "Çok fazla heyecan var. Çok şükür her şey yolunda, bir sıkıntı yok. Son iki ayımız kaldı. Allah nazarlardan saklasın" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: DHA

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