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Beyazıt Öztürk'ten O Ses Türkiye açıklaması bu yıl olmayacak!

Sunucu Beyazıt Öztürk, jüri üyeliği yaptığı 'O Ses Türkiye' yarışmasının pandemiden dolayı bu yıl yapılmayacağını açıkladı.

Beyazıt Öztürk'ten O Ses Türkiye açıklaması bu yıl olmayacak!
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Baltalimanı'nda görüntülenen Beyazıt Öztürk, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Karantina dönemini herkes gibi evinde geçirdiğini anlatan Öztürk, "Ben de evde yemek, ekmek yapanlardanım. Çok güzel yaprak sarmayı öğrendim. Yeteneklerimizi keşfetme anlamında etkili bir dönem oldu" ifadelerini kullandı.

"Birçok program iptal oldu"

Geçtiğimiz günlerde Bebek'te objektiflere takılan Beyaz, yeni bir şov programı üzerinde çalıştıklarını söyleyerek "İbrahim Büyükak'la yine şov tarzında bir program olacak" diye konuştu. Ekranı özlediğini ifade eden şovmen, "Bir şeyler yapacağız ama en iyisini yapmamız lazım. Pandemiden dolayı seyircili program yapamıyoruz. Bu yüzden birçok program iptal oluyor. Hastalık bitse, her şey normale dönse, konuşmak çok daha kolay olacak" ifadelerini kullanmıştı.

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Kaynak:Hürriyet

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