Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'dan samimi açıklamalar en büyük lüksüm...

Aslıhan Doğan Turan ile futbolcu Arda Turan, Mart 2018'de evlenmiş, oğulları Hamza Arda'yı Ekim 2018'de kucaklarına almıştı. ikinci bebeğini dünyaya getirmek için gün sayan Aslıhan Doğan, Alem Talks'ın canlı yayın konuğu olarak özel hayatına samimi açıklamalarda bulundu.

"Kendim ve ailemin sağlıklı olduğuna şükrediyorum''

Hamilelik sürecinde olan Aslıhan Turan, "Kendim ve ailemin sağlıklı olduğuna şükrediyorum. Benim için en büyük lüks bahçeme çıkıp eşimle çocuğumla zaman geçirmek." dedi. Aslıhan Turan "Bunun dışında bir lüksüm yok. Hamza bahçede vakit geçirmeyi çok seviyor. Hava güzel olduğunda ya bahçede oynuyoruz ya da sitede tur atıyoruz" diye konuştu.

''Hamza'da nasıl 8 kilo aldıysam bunda da öyle bitiririm''

İkinci bebeğini dünyaya getirmek için gün sayan Aslıhan Doğan, geçtiğimiz haftalarda, 2. sayfa programına konuk olmuş ve çok konuşulan açıklamalar yapmıştı... . "6,5 aya yaklaştı hamileliğim 4,5 kilo aldım. Bugünlerden önce hep spor yapıyordum. Karantina başlayınca ev hareketleriyle devam etmek zorunda kaldım.Hamza'da nasıl 8 kilo aldıysam bunu da öyle bitiririm gibi geliyor. Ben dikkat ediyorum ama özel bir menüm yok."

''Bakım konusunda zorlanmıyorum''

"Ojelerimi kendim sürüyorum. Saçlarım düz olduğu için yıkayıp çıktığımda fönlü gibi oluyor. Karantinada bakım konusunda zorlanmıyorum."

''Hamza ile vakit geçiriyorum''

"Bu süreçte Hamza ile bol bol vakit geçiriyorum. Dışarı çıkamadığımız için kendi bahçemizde zaman geçiriyoruz. Geçen gün beraber pizza yaptık. O bizi güldürüyor, biz onu... Çok eğlenceli bir çocuk."

''Arda ile kavga etmedik''

"Karantinada 20. günümüz. Arda ile hiç kavga etmedik. Bu aralar yardım işlerine çok konsantre. Arda yardım işlerinin gizli kalmasından taraftar ama bu kez farkındalık yaratmak için böyle bir paylaşım yaptı. Çok zor durumda olan insanlar var. Allah bir an önce şifa versin."

''Evliliğim çok güzel''

"Ben hiçbir evlilik 4x4'lük değil demiştim. Sanki kendi evliliğim 4x4'lük değilmiş gibi manşetler atıldı. Çok şükür benim güzel bir evliliğim var."

''Önemli olan doğumum''

"Karantina bitince şunu yaparız diye bir şey hiç düşünmedik. Doğumum var, benim kafam ona takılıyor. Kontrollerim var, ihmal edemem. Sürekli hastaneye girip çıkma durumum olacak. Benim önceliğim Hamza'yı, ailemi ve kendimi korumak. İnanın 'bu süreç bitsin şunu yapalım, bunu yapalım' diye bir şey konuşmadık. Sürecin ne kadar süreceğini ve nasıl devam edeceğini bilmiyoruz."