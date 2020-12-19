Arzu Sabancı'nın yılbaşı esprisi güldürmedi sosyal medyada alay konusu oldu!

İş insanı Arzu Sabancı, Instagram hesabı üzerinden "Noel baba 65 yaş üstü olduğu için bu yıl gelemeyecekmiş, beklemeyin" paylaşımında bulundu. Sabancı'nın bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada alay konusu oldu. Twitter üzerinden paylaşım için "güldürmedi" şeklinde yorumlar yapıldı.

ARZU SABANCI'NIN ESPRİSİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Türkiye'de yılbaşı gündemi böyleyken, iş insanı Arzu Sabancı'nın yaptığı espri sosyal medyada alay konusu oldu. Arzu Sabancı, koronavirüs nedeniyle 65 yaş üstüne gelen sokağa çıkma kısıtlamasını esprili bir dille tiye almaya çalıştı.Bazı sosyal medya kullanıcıları espiriyi beğenmeyip Sabancı'ya yorum yağdırdı.

O yorumlardan bazıları...

ARZU SABANCI KİMDİR?

Arkeoloji öğrenimi gördü. İş hayatına, 1997’de, birçok dünya markasına koleksiyon hazırlayan ExSa Konfeksiyon’da başladı. 2000’de, İngiltere’deki Arcadia Group bünyesinde bulunan altı tanınmış markayı Türkiye perakende sektörüne kazandıran Giysa’da çalıştı. Dört yıl sonra kendi şirketini kurarak dünyanın seçkin moda markalarını Türk modaseverlerle buluşturdu. 2008’de İtalyan PINKO markasını bünyesine kattı. Koton ve PINKO için kapsül koleksiyonlar hazırladı.