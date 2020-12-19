Kameraya çırılçıplak poz veren Berrak Tüzünataç, vücudundaki yazıların nedenini anlattı!

Geçtiğimiz günlerde Berrak Tüzünataç, üstsüz poz vermiş, vücudunda yazan 'bla bla' yazısı merak konusu olmuştu. Ünlü oyuncu, "Bekleyin devamı gelecek" diyerek fotoğrafını paylaşmıştı. Vücudundaki yazıların nedenini, "Amacımız farkındalık yaratmak, bunun için konuşmak yerine böyle bir şey yaptık" şeklinde açıkladı.

''Bekleyin devamı gelecek'' demişti

Berrak Tüzünataç birkaç gün önce yüzüne ve vücuduna boyalarla 'bla bla' yazıp poz vermiş, "Bekleyin devamı gelecek" notuyla paylaşım yapmıştı. Ünlü oyuncu o yazıların nedenini açıklaıd.

"KONUŞMAK YERİNE BÖYLE BİR ŞEY YAPTIK"

Muhabirler, Arnavutköy'de yürüyüş yaparken rastladıkları oyuncuya 'bla bla' pozlarını sordu. Berrak Tüzünataç şöyle konuştu:

"Farkındalık yaratmak için konuşmak yerine bu sefer böyle bir şey yapmak istedik. İlk başlarda kötü tepkiler gelebilir diye düşünüyorduk ama genel olarak güzel tepkiler aldık. Devamı gelebilir. İnsanlarımız bilinçlendi artık."

BERRAK TÜZÜNATAÇ KİMDİR?

Berrak Tüzünataç, 2 Kasım 1984 yılında Bursa Yalova’da dünyaya gelmiştir. Yalova'nın en eski ve köklü ailelerinden birisine mensup olan Berrak Tüzünataç'ın dedesinin babası Sefa Tüzünataç 1942 ve 1950 yılları arasında Yalova Belediye Başkanlığı yapmıştır. Yalova'da bulunan, 1982 yılında yapılan ve hala aktif olan Safa Yılmaz Tüzünataç Çocuk Kütüphanesi Sefa Tüzünataç tarafından yaptırılmıştır. Babası da dedesinin ismini taşıyan Sefa Tüzünataç'tır. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur.

2005 yılında “Organize İşler” adlı sinema filmi ile profesyonel oyunculuk kariyerine başlayan Berrak Tüzünataç, 2010 yılında ise Prag Film Okulu'nda oyunculuk ve yönetmenlik üzerine eğitim aldı.

Organize İşler, Beyza’nın Kadınları, Affedilmeyen, Ödünç Hayat, Elveda Rumeli, Kıskanmak, Bu Kalp Seni Unutur Mu, Ezel, Ejder Kapanı, Son, Bir Avuç Deniz, Çanakkale Yolun Sonu, Muhteşem Yüzyıl, Filinta, Fi ve Çi gibi yapımlarda rol alan Berrak Tüzünataç, şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanan Kurşun adlı dizide Gülce karakterine hayat vermektedir. Berrak Tüzünataç, 1.74 metre boyunda, 56 kilo ve Akrep burcudur.