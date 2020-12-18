Köpeği için akülü araba alan Seren Serengil tepki topladı!

Söylemezsem Olmaz programı sunucularından Seren Serengil, sık sık köpeklerini arabada gezdirirken görüntüleniyor. Bugün köpeği Noynoy’a akülü araba satın alan Serengil, köpekleri için yaptığı masraflar nedeniyle sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.

Köpeğinin patilerini mora boyattı

Seren Serengil, Instagram'ın hikayeler bölümünden yeni arabasıyla mutluluk pozu veren köpeği Noynoy paylaştı. Serengil'in köpeğinin patilerini ve kuyruğunu da mora boyatması dikkat çekti.

Tepki çekti

Ünlü sunucunun köpeği için masraftan kaçınmaması bazı sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti. Seren Serengil'e "Para çok ne yapacaklarını bilmiyorlar", "İnsanlar nasıl geçineceklerini düşünüyorlar, çok saçma", "Allah yardım etsin" minvalinde yorumlar yapıldığı görüldü.