search menu
search
close

Köpeği için akülü araba alan Seren Serengil tepki topladı!

Önceki gün köpeğini bebek arabasında gezdiren Seren Serengil, bu kez köpeğine akülü araba aldı. Serengil'e sosyal medya kullanıcılarından eleştiri geldi.

Köpeği için akülü araba alan Seren Serengil tepki topladı!
-A A+

Söylemezsem Olmaz programı sunucularından Seren Serengil, sık sık köpeklerini arabada gezdirirken görüntüleniyor. Bugün köpeği Noynoy’a akülü araba satın alan Serengil, köpekleri için yaptığı masraflar nedeniyle sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.

Köpeğinin patilerini mora boyattı

Seren Serengil, Instagram'ın hikayeler bölümünden yeni arabasıyla mutluluk pozu veren köpeği Noynoy paylaştı. Serengil'in köpeğinin patilerini ve kuyruğunu da mora boyatması dikkat çekti.

Tepki çekti

Ünlü sunucunun köpeği için masraftan kaçınmaması bazı sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti. Seren Serengil'e "Para çok ne yapacaklarını bilmiyorlar", "İnsanlar nasıl geçineceklerini düşünüyorlar, çok saçma", "Allah yardım etsin" minvalinde yorumlar yapıldığı görüldü.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
İşte ev dekorasyonunda farklılık yaratmanın en etkili yolları! İşte ev dekorasyonunda farklılık yaratmanın en etkili yolları!
Dekorasyon
Günde 100 tel saç dökülmesi ne anlama geliyor? Günde 100 tel saç dökülmesi ne anlama geliyor?
Saç
En Güncel Galeriler
Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in dudak dudağa pozu olay oldu!
Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in dudak dudağa pozu olay oldu!
'Meksikalı Kim Kardashian' kalçasını büyütmek isterken canından oldu!
'Meksikalı Kim Kardashian' kalçasını büyütmek isterken canından oldu!
Sharapova'dan sevenlerini üzen haber!
Sharapova'dan sevenlerini üzen haber!
Evladını kaybeden Ebru'dan yürek yakan sözler! Evlat acısı dinmiyor!
Evladını kaybeden Ebru'dan yürek yakan sözler! Evlat acısı dinmiyor!
Hande Erçel yeğeni Aylin Mavi'nin doğum gününü böyle kutladı!
Hande Erçel yeğeni Aylin Mavi'nin doğum gününü böyle kutladı!
Yeşilçam'ın yakışıklı jönünün son hali hayranlarını şaşırttı!
Yeşilçam'ın yakışıklı jönünün son hali hayranlarını şaşırttı!
Önceki Haberler
Ebru Gündeş zor anlarını anlattı: 21 yıl önce yeni bir hayata başladım
Ebru Gündeş zor anlarını anlattı: 21 yıl önce yeni bir hayata başladım
Ece Erken son haliyle şaşırttı! Yüzünü görenler tanıyamadı!
Ece Erken son haliyle şaşırttı! Yüzünü görenler tanıyamadı!
Sakın denemeyin! Günde iki kez balık yiyen şarkıcı ölümden döndü!
Sakın denemeyin! Günde iki kez balık yiyen şarkıcı ölümden döndü!
Sütlü tatlı sevenlere: Limonlu süt tatlısı
Sütlü tatlı sevenlere: Limonlu süt tatlısı
Börek tadında: Patates mücveri
Börek tadında: Patates mücveri
Hacı Sabancı-Nazlı Kayı ilişkisinde flaş gelişme!
Hacı Sabancı-Nazlı Kayı ilişkisinde flaş gelişme!
Kaan'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım! O ayrıntı dikkat çekti!
Kaan'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım! O ayrıntı dikkat çekti!
Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesi olay oldu!
Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesi olay oldu!
Yorumlar