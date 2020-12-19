Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal kimdir sevgilisi oyuncu çıktı!

Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal'ın, kendisi gibi oyuncu olan Kıvanç Kılıç ile yaklaşık 2 senedir aşk yaşadığı ortaya çıktı.

SEVGİLİSİ DE OYUNCU ÇIKTI

Başrollerinde Onur Tuna, Taner Ölmez ve Sinem Ünsal gibi başarılı oyuncuların rol aldığı Mucize Doktor dizisinde Nazlı karakterine can veren güzel oyuncu Sinem Ünsal'ın 2 senedir aşk yaşadığı sevgilisi de oyuncu çıktı. Özel hayatını magazin basınından uzakta yaşamayı tercih eden Sinem Ünsal meslektaşı Kıvanç Kılıç ile aşk yaşıyor. Ünlü çiftin yaklaşık 2 yıldır birlikte olduğu öğrenildi.

SİNEM ÜNSAL KİMDİR?

21 Haziran 1993 doğdu. Üniversite eğitimine kadar İzmir/Foça’da yaşadı. 2016 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Bölümü’nde çift-ana dal lisans programını tamamladı.

2016 itibarıyla TV dizilerinde rol almaya,

2019 Ocak ayı itibarıyla tiyatro oyunlarında rol almaya başladı.

2019 - Yapıkredi Afife Jale Ödülleri’nde Genç Yetenek kategorisine aday gösterildi.

2019 - 25. Lions Türkan Kahramankaptan Tiyatro Ödülleri’nde Yılın En İyi Genç Kadın Oyuncusu ödülü verildi.