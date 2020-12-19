search menu
search
close

Miyomları tedavi etmek gerekir mi uzmanlar uyarıyor!

Miyom nedir? Miyomları tedavi etmek gerekir mi? Merak edilenlen soruların yanıtlarını sizler için araştırdık.

Miyomları tedavi etmek gerekir mi uzmanlar uyarıyor!
-A A+

"Miyomlar kısırlık ya da tekrarlayan düşük gibi sorunlara neden oluyorsa cerrahi yöntemler düşünülebilir" diyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Taner Usta, miyom tedavisi hakkında bilgiler verdi.

Miyom oluşumları kadınlarda sık görülmekle birlikte, düzenli jinekolojik muayene yaptırmayanlarda geç fark edilen bir sorundur. Bazı durumlarda kısırlığa yol açabilir, hatta  rahmin alınması gerekebilir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Taner Usta, miyomların bulundukları yere, boyutlarına ve türlerine göre tedavi edilebildiğini söyledi. “Özellikle çocuk sahibi olmak isteyen kadınlara rahmi koruyacak tedaviler sunulabilir” diyen Usta, “Miyomlar herhangi bir şikayete neden olmadığı sürece tedaviye gerek yoktur ancak takiplerinin yapılması gerekir. Miyom takipleri esnasında adet dönemlerinde aşırı kanama, kansızlık, cinsel ilişki esnasında ağrı, sık idrara çıkma, kabızlık, bel veya kuyruk sokumunda ağrı gibi şikayetlerin ortaya çıkması durumunda tedaviye başlanmalıdır” şeklinde konuştu.

İlaç ile miyom tedavileri

Miyom için ilaç tedavisinde şiddetli ağrıları kontrol altına almak ve kanamanın şiddetini azaltmak için ağrı kesiciler önerilebilir. Miyomların boyutunu küçültmek ve/veya boyutu kontrol altında tutabilmek için ilaçla hormon tedavisi de yapılabilir.

“Bu oluşumların yol açtığı sağlık sorunlarından birisi de kansızlıktır” uyarısında bulunan Prof. Usta, “Kansızlığı önleyebilmek için demir takviyesi ya da ilerleyen durumlarda kan nakli gerekebilir. Şiddetli kanaması olan kadınlar için rahim içerisine yerleştirilen hormonlu spiral takılması kanamayı engelleyebilir” açıklamasını yaptı. 

Medikal yöntemler ile miyom tedavisi genellikle yaşam kalitesini artırmak ve durumu kontrol altına almak için tercih edilir. Bazı kadınlarda menopoz dönemi yakınsa cerrahi müdahale yerine menopoza girmesi beklenir ki, bu dönemde miyomların küçüldüğü görülmektedir. Histereskopi, laparoskopi ve robotik cerrahi ile miyomlara müdahale edilmesi mümkün. Bir rahimde tek bir miyom olabileceği gibi birden fazla miyom da bulunabilir. Bu tekniklerden hangisinin tercih edileceğine ise miyomların sayısına, türlerine, yerleşim noktalarına ve boyutlarına bakılarak karar verilir. Rahmin korunması mümkündür. Pek çok kadın bu tür operasyonlarda rahmin tamamen ya da kısmen alınacağını düşündüğü için çekingen davransa da doğurganlığa zarar verecek en ufak bir ihtimalin operasyon öncesinde masaya değerlendirilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

 

KAYNAK:PEMBENAR

 

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Gözü Gonca'dan başkasını görmüyor! Herkesi tek kalemde sildi! Gözü Gonca'dan başkasını görmüyor! Herkesi tek kalemde sildi!
Magazin
Seren Serengil'den bomba itiraf: Onu terkedip başkasıyla evlendim! Seren Serengil'den bomba itiraf: Onu terkedip başkasıyla evlendim!
Magazin
En Güncel Galeriler
Ayna karşısında bacaklarını açıp poz verdi! Sosyal medya yıkıldı!
Ayna karşısında bacaklarını açıp poz verdi! Sosyal medya yıkıldı!
Sınırları zorlayan büyük beden model eşine çırıpçıplak poz verdi!
Sınırları zorlayan büyük beden model eşine çırıpçıplak poz verdi!
Deniz Akkaya'nın yeni imajını görenler şoke oldu!
Deniz Akkaya'nın yeni imajını görenler şoke oldu!
Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in dudak dudağa pozu olay oldu!
Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in dudak dudağa pozu olay oldu!
'Meksikalı Kim Kardashian' kalçasını büyütmek isterken canından oldu!
'Meksikalı Kim Kardashian' kalçasını büyütmek isterken canından oldu!
Sharapova'dan sevenlerini üzen haber!
Sharapova'dan sevenlerini üzen haber!
Önceki Haberler
Çırılçıplak poz veren Berrak vücudundaki yazıların nedenini anlattı!
Çırılçıplak poz veren Berrak vücudundaki yazıların nedenini anlattı!
Obeziteden kurtulan hastaların idrar kaçırma sorunu düzeliyor!
Obeziteden kurtulan hastaların idrar kaçırma sorunu düzeliyor!
Mucize Doktor'un Nazlı'sının iki yıllık aşkı oyuncu çıktı!
Mucize Doktor'un Nazlı'sının iki yıllık aşkı oyuncu çıktı!
İşte deprem çantasında bulunması gerekenler!
İşte deprem çantasında bulunması gerekenler!
Alkollü araç kullanıp bir kişiyi yaralamıştı! Cezası belli oldu!
Alkollü araç kullanıp bir kişiyi yaralamıştı! Cezası belli oldu!
Kahvaltı için harika öneri: Kaymaklı krep tarifi
Kahvaltı için harika öneri: Kaymaklı krep tarifi
Seren Serengil'in köpeği için yaptığı masraflar tepki çekti!
Seren Serengil'in köpeği için yaptığı masraflar tepki çekti!
Ebru Gündeş zor anlarını anlattı: 21 yıl önce yeni bir hayata başladım
Ebru Gündeş zor anlarını anlattı: 21 yıl önce yeni bir hayata başladım
Yorumlar