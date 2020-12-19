Deprem çantasında bulunması gerekenler neler bunlara dikkat!

Birinci derece deprem kuşağında yer alan Türkiye'de olası bir depreme karşı önlemler almak bir tercih değil, zorunluluk durumunda. Bu önlemlerden biri ise her evde hazır bulunması gereken, deprem sonrasındaki ilk 72 saatte yardım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçların ve değerli evrakların sağlanacağı deprem çantası. 150 yılı aşkın köklü geçmişiyle Generali Sigorta, olası bir deprem anında hayat kurtaracak deprem çantasıyla ilgili herkesin bilgi sahibi olması gereken püf noktaları paylaştı.

Su geçirmeyen sağlam bir çanta

Deprem çantasını seçerken acil durumlarda eşyaların içine sığabileceği ve su geçirmeyen sağlam bir çanta seçilmesi yeterli olacaktır. Kişiye özel hazırlanacak deprem çantalarının içinde 72 saate kadar yetecek miktarda su, yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve çabuk bozulmayan gıdaların yanı sıra yedek giysi, iç çamaşırı, çorap gibi materyaller bulunması önem taşımaktadır. Yiyeceklerin fazla yer kaplamaması için konserveler hatta bisküvi türü atıştırmalık yiyecekler tercih edilmelidir.

İlk yardım çantası

Kişiye özel hazırlanan deprem çantalarının her birinde mutlaka ilk yardım çantası bulunmalıdır. Olası bir durumda oluşabilecek yaralanmalara karşı ilk müdahalenin yapılabilmesi için ilk yardım çantası büyük önem taşımaktadır. Deprem çantasında ilk yardım çantasının yanı sıra battaniye, uyku tulumu ve hijyenik temizlik maddeleri de bulundurulmalıdır.

Düzenli kontrol

Deprem çantasına konulan eşyaların kullanım sürelerini takip etmek de büyük önem taşımaktadır. Sürekli kullanılan ilaçların, pil ve yiyecek gibi malzemelerin son kullanma tarihleri düzenli kontrol edilmelidir.

Telefon rehberi

Olası bir kötü senaryo durumunda yedek bir telefon rehberi bulundurmak oldukça işe yarayacaktır. Yedeklenen rehber sayesinde acil numaralara ulaşabilmek kolaylaşacaktır.

Acil durum düdüğü

Deprem çantası içerisinde bulunan malzemeler, beklenmedik anda gerçekleşebilecek ve ani kayıplara yol açabilecek olan doğal afetlerden korunmak için hazırlanmaktadır. Bu sebeple yardım çağrısı yapabileceğiniz acil durum düdüğünün mutlaka çantada yer alması gerekmektedir.

Önemli evraklar

Çanta içerisinde mutlaka bulunması gereken bir diğer materyal ise sigorta evraklarıdır. Deprem sigortası, kasko gibi evrakların yedekleri mutlaka çantanın bir gözünde bulundurulmalıdır. Evrak çantasında kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.), tapu, ruhsat belgeleri, diplomalar, pasaport, banka cüzdanı vb. evrakların da yer alması, oluşabilecek herhangi bir hasar anında mağduriyeti azaltacaktır.

Diğer malzemeler

Çantanın içinde bulundurulması gereken diğer önemli malzemelerin başında el feneri ve radyo gelmektedir. Deprem esnasında veya sonrasında oluşabilecek elektrik kesintisine karşılık, pilli bir el feneri etrafı aydınlatmaya, hatta bazı durumlarda yardım çağrısı yapmaya olanak sağlayacaktır. Etrafta olup bitenlerden haberdar olabilmek için ise mutlaka bir pilli radyo da deprem çantasında bulundurulmalıdır.