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Alkollü araç kullanıp bir kişiyi yaralayan Ahmet Kural'a 12 bin lira adli para cezası

Alkollü araç kullanıp bir kişiyi yaralayan Ahmet Kural'a 12 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Alkollü araç kullanıp bir kişiyi yaralayan Ahmet Kural'a 12 bin lira adli para cezası
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Üsküdar'da alkollü araç kullanarak art arda iki araca çarpıp bir kişinin de yaralanmasına neden olan oyuncu Ahmet Kural, "Bilinçli taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan 12 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, kusur durumunu gerekçe göstererek Kural'ın ehliyetinin de 10 ay süre ile geri alınmasına karar verdi.

Üsküdar'da alkollü araç kullanarak art arda iki araca çarpıp bir kişinin de yaralanmasına neden olan oyuncu Ahmet Kural hakkında, "Bilinçli taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan 4 aydan 1.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada karar verildi. Kural için istenen cezanın üst sınırı iki yılın altında kaldığı için basit yargılama usulü ile duruşma yapılmadan dosya üzerinde karar verildi. İstanbul Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi, bugün dosya üzerinde yaptığı inceleme sonucu hazırladığı ön inceleme tutanağında, sanık Ahmet Kural'ın avukatının itiraz dilekçesi sunduğu belirtildi. Ön inceleme tutanağında, trafik kazasında yaralanan müşteki Nursen K.'nın vekilinin sunduğu dilekçe ile Ahmet Kural'ın trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü ifade edildi. Tutanakta, Nursen K.'nın vekilinin suçun olası kastla işlendiğini gerekçe göstererek Ahmet Kural'ın "Olası kastla bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan cezalandırılmasını talep ettiği belirtildi.

12 BİN LİRA ADLİ PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme, ön inceleme sonucu dosya üzerinden verdiği karar ile Kural'ı, "Bilinçli taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan 400 gün adli para cezası ile cezalandırdı. Hüküm, duruşma yapılmadan basit yargılama usulü ile kurulduğu için Kural'ın cezasında 1/4 indirime giden mahkeme, bu cezayı 300 güne düşürdü. Kural'ın cezası günlüğü 40 liradan 12 bin lira adli para cezasına çevrildi. Kural'ın bu cezayı birbirini takip eden aylar içinde 4 ayrı taksit halinde ödemesine karar verdi.

 İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMADI

Mahkeme, "Dosyaya yansıyan kişiliği, kusur durumu, sosyal ilişkileri, cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini" gerekçe göstererek Ahmet Kural hakkında, "İyi hal" indirimine gitmedi. Mahkeme, Kural'ın kazadaki kusur durumunu gerekçe göstererek Kural'ın ehliyetinin 10 ay süre ile geri alınmasına karar verdi.

KURAL'IN İTİRAZ ETMESİ DURUMUNDA DURUŞMALI YARGILAMA YAPILACAK

Kural'ın bu cezayı tebliğ aldıktan sonra itiraz etmesi durumunda duruşmalı yargılama yapılacak. Tutanağa, sanığın bu cezaya itiraz etmesi durumunda duruşma açılacağı yazılarak, sanığın itirazı sonrası duruşmalı yargılama yapılacağı yazıldı. Duruşmalı yargılamada sanık aleyhine yeniden mahkumiyet kurulması durumunda basit yargılama nedeniyle verilen cezada yapılan 1/4 indirimin uygulanmayacağının sanığa ihtarına karar verildi.

KAYNAK: Demirören haber ajansı 

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