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Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'dan el ele fotoğraf beğeni yağdı!

İnkar ettikleri ilişkileri sosyal medyaya sızdırılan öpüşme videosu ile ortaya çıkan oyuncu Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'dan ilk kez el ele fotoğraf!

Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'dan el ele fotoğraf beğeni yağdı!
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'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de mücadele eden 29 yaşındaki Barış Murat Yağcı ile 22 yaşındaki Nisa Bölükbaşı, temmuz ayında final yapan yarışma sonrası sevgili oldu. İkili aylarca haklarında çıkan aşk haberlerini yalanlamışlardı. İnkar ettikleri ilişkileri sosyal medyaya sızdırılan öpüşme videosu ile ortaya çıkan oyuncu Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı bu olay sonrası aşk yaşadıklarını açıklamak zorunda kaldılar. Aşklarını sosyal medyadan uzakta yaşayan ünlü çiftten ilk kez fotoğraf geldi. Nisa ve Barış'ın el ele pozuna beğeni yağdı. 

"DAVA AÇACAĞIZ"

"Biz her insanın yaşamasını istediğimiz türden güzel bir ilişkiyi aylardır yürütüyoruz ve birbirimizi çok seviyoruz" ifadelerini kullanan Nisa ve Barış, görüntüyü yayan kişiye dava açacaklarını belirtti.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Yaptıkları ortak açıklamada "İlişkiler ekran önünde değil, kalplerde yaşanmalıdır" diyen 'Survivor' aşıkları, ilk kez el ele fotoğraf paylaştı.

"YAŞI DAHA ÇOK KÜÇÜK"

Barış Murat Yağcı, daha önce yaptığı açıklamada, "Bu tarz haberlerin artık bir son bulması lazım. Nisa'nın yaşı daha çok küçük ve ailesi de yıpranıyor" ifadelerini kullanmıştı.

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