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Aşk Adası ile ünlenen Belle Hassan'ın erkek arkadaşına yaptığı hareket olay oldu

Aşk Adası ile ünlenen Belle Hassan'ın erkek arkadaşının göbeğini öperken çektiği hikaye ile hayranlarını şaşırttı.

Aşk Adası ile ünlenen Belle Hassan'ın erkek arkadaşına yaptığı hareket olay oldu
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İngiltere'de yayınlanan Aşk Adası programı ile adını duyuran televizyon yıldızı Belle Hassan'ın son paylaşımı hayranlarını yine şaşırtmayı başardı. Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ve videolar ile hayranlarını kendine hayran bıraktıran Hassan erkek arkadaşının göbeğini öperken çektiği hikaye ile hayranlarını şaşırttı. 

Erkek arkadaşının göbeğini öptü 

Hafta sonu gittiği eğlence merkezinde erkek arkadaşının göbeğini öperken çektiği hikaye ile hayranlarının aklını başından alan Belle, bir balık restoranında yeni aldığı elmas kolyesini hayranlarına göstermek için dekolteli ve göğüs çatalını tamamen ortaya çıkaran bir fotoğraf paylaştı. 

Gögüs dekolteli pozlarına beğeni yağdı 

Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Belle Hassan, göğüs dekolteli pozlarını takipçileriyle paylaştı. Belle'nin "18 ayar altın ve 1 elmas" notuyla yaptığı paylaşıma binlerce beğeni ve yüzlerce yorum geldi.

Aşk Adası ile ünlenen Belle Hassan'ın erkek arkadaşına yaptığı hareket olay oldu

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