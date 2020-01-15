Özge Ulusoy 'Ayak numaram 38' dedi kimse inanmadı

2003 Türkiye üçüncü güzeli manken ve sunucu Özge Ulusoy, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Son olarak paylaştığı fotoğrafında ayaklarının büyüklüğü takipçilerini şaşırttı. Güzel sunucu ''ayak numaram 38'' dese de takipçilerini inandıramadı.

''Nereden baksan 45''

Instagram hesabından bir fotoğrafını "Ayak No: 38" notuyla paylaşınca, takipçilerinden yorum yağdı. Ulusoy'un ayak numarasına inanamayan takipçileri "Nereden baksan 45" gibi yorumlar yaptı.

''Estetiğim yok, ameliyat olmadım''

Geçtiğimiz günlerde estetikle ilgili açıklamalar yapan Özge Ulusoy, şöyle demişti: "Estetiğim yok. Hayatımda hiç ameliyat olmadım. Güzel yaş aldığımı düşünüyorum. Ama 45 yaşından sonrası için planladığım operasyonlar var. Belki 45’ten sonra ilk estetik ameliyatımı olurum."