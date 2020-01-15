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Cem Yılmaz'dan +18'lik dizi bombası sevilen karakter Erşan Kuneri'yi ekrana taşıyacak!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz bombayı patlattı ve G.O.R.A filminin sevilen karakteri Erşan Kuneri'yi ekrana taşımak istediğini açıkladı.

Cem Yılmaz'dan +18'lik dizi bombası sevilen karakter Erşan Kuneri'yi ekrana taşıyacak!
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Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Cem Yılmaz hem filmleri hem de aşk hayatı ile gündemden düşmüyor. Ünlü komedyen 2020 yılının ilk bombasını patlattı ve  G.O.R.A filminin sevilen karakteri porno filmleri yapan Erşan Kuneri'nin hayatını çekmek istiyorum dedi.

Beklenen açıklama geldi 

Son sinema filmi Karakomik filmleri ile gişede aradığını bulamayan Cem Yılmaz yeni bombasını Cüneyt Özdemir’in Youtube kanalında açıkladı. Kendisine birçok kişinin neden Erşan Kuneri'yi film yapmıyorsun sorusunu sorduğunu söyleyen Yılmaz beklenen açıklamayı yaptı.

Cem Yılmaz'dan +18'lik dizi bombası sevilen karakter Erşan Kuneri'yi ekrana taşıyacak!

Dizisini yapmayı planlıyor 

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, “GORA filminde ‘Türkiye’de neden bilim kurgu çekilmiyor’a ait bir skeçte bir kahramandı.Komik bir karakter. Bir niyetim var, Erşan Kuneri ile ilgili bir şey yapma niyeti… Sinema filmi yapmakla ilgili çekincem belki haklı bir şeye dokunuyor. Çünkü, dil, muhataplar, filmin +18 yemesi meselesi ile uğraşmamak için başka bir platforma yapmayı planlıyorum, bir dizisini. Bir dizi yapmayı düşünüyorum Erşan Kuneri hayatı ve eserleri diye…” açıklamasında bulundu.

 

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