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Sunucu Burcu Esmersoy 10 aileye gıda yardımında bulundu!

Burcu Esmersoy, ekonomik sıkıntı içindeki 10 aileye Ramazan kolisi dağıttı. Esmersoy, "Gücüm yettiğince nakit yardımı da yapıyorum" diye konuştu.

Sunucu Burcu Esmersoy 10 aileye gıda yardımında bulundu!
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Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için Yeniköy’de bir marketten alışveriş yaptı. Korona tedbirlerine uyarak kalp desenli maske takan sunucu, yardım kolilerini bizzat kendi ve menajeri dağıttı.

Ramazan yardımında bulundu

Burcu Esmersoy yardım desteğiyle ilgili “Bağlı bulunduğunuz belediyeye başvurduğunuz zaman, size o bölgede yardıma muhtaç ailelerin isim ve adreslerini veriyorlar. Destek olabilmek için 10 tane Ramazan paketi aldım” dedi. “Onun dışında da gücüm yettiğince nakit yardımı yapıp, ailelere teslim edeceğim” diyen Esmersoy, menajeriyle kolileri dağıttı.

"Karantinaya alıştım"

Karantinaya alıştığını belirten sunucu, “Daha da iyi durumdayım. Dokunmayı ve sarılıp öpmeyi çok seven bir insanım. Bu dönemde Ezgi Mola ve sevgilisi Mustafa Aksakallı’yla aynı evde olmak isterdim, çok eğlenirdik” şeklinde konuştu.

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