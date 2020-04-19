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Hurmanın faydaları neler yüksek tansiyonu düşüyor!

Ramazan deyince akla gelen meyvelerden hurmanın sağlığa faydaları saymakla bitmiyor. Hurmanın önemli yararlarından biri de tansiyonu düzenlemesi.

Hurmanın faydaları neler yüksek tansiyonu düşüyor!
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Arap Yarımadası ve Afrika'da yetiştirilen hurma, birçok sağlık sorununa iyi geliyor. Tatlı bir lezzete sahip olan hurma bol miktarda lif ve A,C, B1 ve B2 vitamini içeriyor. Hurma özellikle birçok insanın muzdarip olduğu yüksek tansiyonu gidermede birebir. Ayrıca vitamin ve mineral kaynağı olan bu meyve, insan vücudundaki şeker seviyesini de düzenliyor. İşte hurmanın daha önce hiç duymadığınız faydaları!

Vücutta kan üretimi sağlar

Hurma vücuda kan üretimi sağlar. Akciğerlerden oksijeni vücudun tüm hücrelerine taşıyan bir protein olan hemoglobin ile doludurlar. Tüm hücrelerde oluşan karbondioksiti ise hücrelerden toplayarak akciğerelere taşır ve karbondioksit nefesle dışarı atılır.

Tansiyonu düzenler

Hurma aynı zamanda yüksek tansiyon tedavisinde de bulunmaz bir nimettir. Yüksek miktarda potasyum içeriği ile vücudun potasyum dengesini ayarlar ve tansiyon düzenlenmesine yardımcı olur.

Kansere karşı koruyucu etki

Hurma kansere karşı koruyucu etki gösteren besinlerin başında geliyor. Hurma, tok tutan ve lif kaynağı olan yapısı ve içeriğindeki vitaminler sayesinde çok iyi bir kanser savaşçısıdır.

Bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor

Yüksek antioksidan içeriği ile hurma bağışıklık sisteminizi güçlendirerek tüm vücut işleyişini iyileştirir.

Cildi güzelleştiriyor

Hurma cilt güzelliği ve sağlığının korunmasında önemli rol oynar. Cildin ne kadar güzel göründüğü değil ne kadar sağlıklı olduğu önemlidir. Her organ gibi cildinde sağlığını etkileyen faktörleri iyi bilmek gerekir.

İftarda az miktarda hurma tüketimi, vücudu dinlendirici etki gösterir

Ramazan aylarının vazgeçilmezi, haline gelen hurma iftarda az miktarda hurma tüketimi, vücudu dinlendirici etki gösterir.

Verem hastalığına karşı olumlu etkisi var

Verem (Tüberküloz), sadece bir mikrobun sebebiyle ölüm oranı en yüksek hastalık olarak nitelendirilir. Hurma verem hastalığına iyi geliyor.

Böbrek yetmezliğine karşı faydalı 

Uzmanlar böbrek hastalığında sağlıklı beslenmenin ana kural olduğunu belirterek, yanlış beslenme alışkanlıklarının sil baştan değişmesi gerektiğini belirtiyor. Hurma böbrek yetmezliğine karşı oldukça faydalı bir meyvedir.

Karaciğeri sağlığı

Karaciğerinizi güçlendirmek için sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıkları bırakıp sağlıklı beslenmek yeterli. Hurmada karaciğere iyi gelen besinler arasında yer alıyor.

Balgam söktücü

Hurma balgam sökücüdür. Balgam ve iltihap sökücü özellikleri mukus birikimini azaltır böylece rahat nefes almayı kolaylaştırır.

Anne sütünü artırır

Doğumdan sonra sütün hemen gelmeyebilir. Sütün 1-3 gün arasında yavaş yavaş gelecek ve bebeğin emdikçe artar. Hurma anne sütünü arttırır.

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