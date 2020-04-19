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Serdar Ortaç 30 milyon TL'lik evini çalışanlarına bırakacağını açıkladı!

Konserleri iptal edildiği için ekonomik olarak zor günler yaşayan Serdar Ortaç, 30 milyon TL değerindeki evini çalışanlarına miras olarak bırakacağını açıkladı.

Serdar Ortaç 30 milyon TL'lik evini çalışanlarına bırakacağını açıkladı!
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Koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla Türkiye'de tüm kültürel etkinlikler, konserler iptal edildi. Konserleri iptal olan şarkıcılardan Serdar Ortaç evi için aylık 120 bin TL kredi ödeyen ekonomik zorluklar yaşamadığını ifade etti. 

"30 senedir sahnelerdeyim, 1 lira birikimim yok"

2. Sayfa programının magazin müdürü Asiye Acar'a röportaj veren Serdar Ortaç, "30 senedir sahnelerdeyim. 1 lira birikimim yok. Eskiden Büyükada'yı alacak kadar servetim vardı. Bir yerlere koyamayacak kadar, hayal edemezsin. Ne işe yarar o para? Güzel eserler bırakıp, güzel hayat yaşayıp ölmek lazım" dedi.

"Aylık giderim 400-500 bin TL"

Ünlü şarkıcı yaşadığı zor süreci şu sözlerle anlatmaya devam etti: "Sıkıntı çekince her şeyin farkına varıyorsun. Kredimi dün taksitlendirdim. İhtiyacım olmasa o taksitlendirmenin ne kadar güzel bir şey olduğunu bilemeyecektim. Yine kazanacağım. Bu sefer neyi yapmamam gerektiğini bileceğim. 5 milyon kredi almıştım her ay 118 bin ödüyorum. Onunla bitmiyor ki... Aylık 400-500 bin giderim var."

"Chloe'nin nafakasını ödeyemedim"

Boşandığı eşi Chloe Loughnan'a olan nafakasını bile ödeyemediğini söyleyen Ortaç, "Daha nafakayı ödeyemedim. Her ay ödeniyor. Belli bir limite gelince bitiyor. Ömür boyu değil. 2020'nin sonunda biter herhalde. Ödeyemedim ama kız hiçbir şey demedi. Nafakaya gelene kadar elemanlar var yanımda, onların aileleri var..." şeklinde konuştu. 

30 nilyonluk evini çalışanlarına bırakacak

İlk kez vasiyetinden bahseden Serdar Ortaç, "Ben ölünce elemanlarıma bırakırım her şeyimi. Benim için 30 sene çalışanlara... İstinye'nin tepesinde evim var. 30 milyon TL... Dünya para ediyor. Ben gidince ne olacak? Yanımda çalışanlar alsın diyorum. Bari benden sonra rahat yaşasınlar." dedi.

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