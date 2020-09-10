Kahve telvesinin faydaları neler bitkileri canlandırır!

Pişirilişiyle ve lezzetiyle tüm dünyada kabul gören Türk kahvesinin sağlığa yararları saymakla bitmiyor. Alzheimer hastalığından, kanser ve kalp hastalıklarına birçok sağlık sorununun önüne geçiyor. Türk kahvesinin telvesi de ev işlerine inanamayacağınız yararlar sağlıyor. İşte kahveyi evde kullanmanın 7 harika yolu!

Kirli tencereleri parlatıyor

Kahve telvesinin dokusu, temizlemesi zor olan tencere ve tavaları fırçalamak için mükemmeldir. Yapmanız gereken tek şey, süngerinizin üzerine biraz kahve telvesi koymak ve tencerenizi her zamanki gibi yıkamak. İşe yaradığını göreceksiniz!

Bitkilerinizi canlandırır!

Çiçeklerinizi biraz daha canlı tutmak istiyorsanız suladığınız suya çekilmiş kahveyi dökmeyi deneyebilirsiniz. Kahvede bulunan nitrojen, magnezyum ve potasyum bitkiyi besleyecektir. Ancak konsantre kahve kullanırken dikkatli olun. Kahve aşırı asit içerdiğinden bitkiye zarar verebilir.

Eti yumuşatır

Kahvede bulunan asit, ette daha yumuşak, daha hassas bir doku oluşturmaya yardım eder. Pişirmeden 2 saat önce etinizin üzerine biraz kahve telvesi sürerek yumuşak bir et elde edebilirsiniz.

Halı lekelerini çıkartır

Kahve telvesi halı lekelerini çıkarmada da mükemmeldir. Telveyi bir gece lekenin üstünde beklettikten sonra lekenin çıktığını ve kokunun azaldığını göreceksiniz. Lekeli belirli bir alan yoksa ertesi sabah etrafa kahve serpip elektrik süpürgesiyle temizleyebilirsiniz.

Kötü kokulardan kurtarır

Kahve, kötü kokulardan kurtulmaya yardımcı olan nitrojene sahiptir. Eski çoraplardan veya mendillerden taşınabilir oda spreyleri yapabilir ve bunları ayakkabılarınıza, çekmecelerinize veya spor çantanıza koyabilirsiniz. Bozulmuş veya kötü kokulu gıdalardaki kokuları emmek için buzdolabınızdaki rafa bir fincana kahve çekirdeği de koyabilirsiniz.

Buzlanmaya engel olur

Karlı günlere alternatif olarak yolda oluşan buzlanmayı önlemek için kahveden yararlanabileceğinizi biliyor muydunuz? Kahve telvesi çevreye herhangi bir zarar vermediği için buz oluşmasını engellemek için yollara dökülen tuz yerine harika bir alternatiftir.

Böcekleri uzaklaştırır

Kahve, böcekler için zehirli olabilen diterpenler içerir. Bu nedenle sivrisinekleri, meyve sineklerini ve böcekleri kovmak için kahve telvesi kullanabilirsiniz. Telveyi oturma alanlarının yakınına serpiştirin veya oraya bir fincan kahve telvesi koyun. Böcekleri bitkilerinizden uzak tutmak için sapların etrafına bir miktar kahve telvesi de koyabilirsiniz. Böylece bitkinize zarar vermeden onu böceklerden korumuş olacaksınız.