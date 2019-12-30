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Tuana Türkay'dan çıplak küvet pozu sosyal medyada gündem oldu!

Yasak Elma dizisinin Leyla’sı olarak ekranda yer alan Tuvana Türkay'ın 'Yalan de' isimli şarkısının klibindeki çıplak küvet görüntüleri sosyal medyayı salladı!

Tuana Türkay'dan çıplak küvet pozu sosyal medyada gündem oldu!
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Yasak Elma dizisinin Leyla’sı olarak ekranda yer alan Tuvana Türkay'ın yeni şarkısı ''Yalan De'' şarkısının klibi yayınlandı. Müzik piyasasına  hızlı bir giriş yapan Türkay'ın çıplak küvet görüntüleri ise sosyal medyayı salladı. 

Banyo sahneleri sosyal medyayı salladı 

Türkay, "Yalan De" isimli single çalışmasını önceki gün piyasaya sürdü. Şarkının klibi ise olay oldu. Klipte yer alan Tuvana Türkay'ın banyo sahneleri sosyal medyayı salladı

Tuana Türkay'dan çıplak küvet pozu sosyal medyada gündem oldu!

Tuana Türkay kimdir? 

1990 yılında Bulgaristan göçmeni bir ailenin kızı olarak İstanbul'da doğan Tuvana Türkay, önce İstanbul Güneş Koleji'ni bitirdikten sonra eğitimine Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünde devam etmiştir.2009'da yayınlanmaya başlayan Ayrılık dizisinde Kevok karakterini, 2011-2012 yıllarında ise Yer Gök Aşk dizisinde Bade Palalı karakterini canlandırmıştır. 2014-2015 yılında Kara Para Aşk dizisinde Bahar Çınar karakterini canlandırmıştır .Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılıkla da ilgilenen Türkay, 2015 yılında Enbe Orkestrası'nın albümünde sözü müziği kendisine ait olan Ara Ne Olursun isimli parçayı seslendirmiş ve büyük beğeni kazanmıştır. Daha sonra Mustafa Ceceli aranjörlüğünde "tuana" şarkısını coverlamıştır Ayrıca şarkı sözü ve beste de yapmaktadır. 9 yaşında reklam filmlerinde oynamaya başladı. Tuvana Türkay, Kent Şeker, Türk Telekom, Only Ped, Akbank, Ayyıldız GSM, Kek Reklamı, Coca Cola gibi birçok reklam filminde oynadı. “Akademi Neo”dan oyunculuk dersleri aldı. Bunun haricinde bir sene 1 sene şan ve diksiyon dersleri aldı.

 

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