Cem Yılmaz'dan bomba itiraf cinsel organını 5 santim küçülttüğünü itiraf etti

Ünlü komedyen Cem Yılmaz İbrahim Selim'in Zorlu PSM'deki Touche salonundaki programına konuk olarak katıldı. Birçok ünlü ismin izlediği söyleşide Yılmaz'dan bomba bir itiraf geldi. Yılmaz, 1999 yılında cinsel organını küçülttüğünü itiraf ederek herkesi şoke etti!

Bomba itiraf! Geçirdiği estetik operasyonu ağızları açık bıraktı

Defne Samyeli ile olan beraberliklerine kısa süre önce son veren Cem Yılmaz, Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan gösterisini rahatsızlığından dolayı 5 Ocak'a erteledi. İbrahim Selim'in Zorlu PSM'deki Touche salonundaki programına konuk olarak katılan Cem Yılmaz, 21 yıl önce geçirdiği estetik operasyonu anlatarak ağızları açıkta bıraktı.

Cinsel organını küçülttü

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, oyuncu İbrahim Selim ve komedyen Cem Yılmaz'ın söyleşisinden kesitleri bugünkü köşesinden paylaştı. Özkök, Cem Yılmaz'ın 1999 yılında cinsel organını küçültme ameliyatı geçirdiğini belirtti.

Büyültemeye şaşırmıyorsunuz da küçültmeye neden şaşırıyorsunuz?

Özkök, yazısında söyleşinin şu bölümlerini paylaştı;

"Hayatınızda hiç estetik operasyon yaptırdınız mı?"

"99 yılında bir penis küçültme operasyonu yaptırdım."

Büyük geçmiş olsun. Ne kadar küçülttünüz?

"Yani bir 5 santim falan ama sonra öğrendim ki ben gözümde büyütüyormuşum."

Yani biraz erken aldırmışsınız. Buna şaşırdık.

"Büyütmeye şaşırmıyorsunuz da küçültmeye niye şaşırıyorsunuz."