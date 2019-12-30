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Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara sarı bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, sarı bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara sarı bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi
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PSG'de forma giyen Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı  paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sarı bikinisiyle poz veren Nara'nın paylaşımına saniyeler içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı. 

Yatak pozuna beğeni yağmıştı

Öte yandan, Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı yatak pozuyla nefes kesmişti.  Wanda paylaşıma,  "Saçlarına hakim olamadığım o günler" notunu düştü. Fotoğrafa on binlerce beğeni ve yorum geldi.

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sarı bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi

''Ben hep seksi olmaya çalışıyorum'' demişti

İtalyan basınına özel bir röportaj veren Wanda Nara çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Arjantinli model, "Mauro ile yaş farkımız nedeniyle sorun yaşadım, ondan 7 yaş büyüğüm. Ben seksi olmak istiyorum, sosyal medyada da bu böyle. Bir karakterin arkasına saklanıyorum." ifadelerini kullanmıştı. 

 

 

 

 

 

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