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Aybüke Pusat kimdir bikinili pozuyla sosyal medyaya damga vurdu!

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, omuzlarındaki saçlarını kısacık kestirdi. Yeni imajını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan güzel oyuncuya beğeni yağdı.

Aybüke Pusat kimdir bikinili pozuyla sosyal medyaya damga vurdu!
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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlülerden olan Aybüke Pusat, imajını değişikliğine gitti. Köpeği Fondip ile sahil kenarında çekilen bir karesini paylaşan Aybüke Pusat'ın yeni saç modeli ve bikinili halini hayranları çok beğendi.

Saçlarım semt modeli

Son olarak Her Yerde Sen dizisiyle hayranlarının karşısına çıkan Aybüke Pusat, yeni imajını gösterdiği paylaşımıyla göz doldurdu. Güzel oyuncu, bu pozu "Saçlarım semt modeli” notuyla paylaştı.

Aybüke Pusat kimdir?

20 Mayıs 1995 yılında Ankara’da dünyaya gelen Aybüke Pusat, Ankara Devlet Konservatuarı Bale Bölümü mezunudur. Aybüke Pusat’ın Türkiye gündemine oturması ise 2014 yılında düzenlenen Elidor Miss Turkey Güzellik Yarışması ile birlikte gerçekleşmiştir. 15 Mayıs 2014 tarihinde düzenlenen finallerde 3. seçilen Aybüke Pusat, yarışmanın ardından gelen oyunculuk tekliflerini değerlendirerek Medcezir adlı dizi ile oyunculuk kariyerine adım attı. Aybüke Pusat 2015 yılında ise O Hayat Benim isimli dizide Zeynep karakterini canlandırdı.

Oyuncu kadrosunda Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Murat Aygen, Esra Dermancıoğlu, Boran Kuzum, Leyla Tanlar ve Mustafa Mert Koç’un yer aldığı Şahin Tepesi adlı dizide Verda karakterine hayat verdi. Aybüke Pusat, 1.72 metre boyunda, 50 kilo ve Boğa burcudur.

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