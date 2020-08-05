Sarı saçların bakımı nasıl yapılır daha canlı görünmesini istiyorsanız...

Diğer saçlara göre daha fazla bakım ve özen isteyen sarı saçlar, yeteri kadar özen gösterilmediğinde oldukça yıpranmış bir görünüm kazanırlar. Bu da kadınların asla istemeyeceği bir şeydir! Saçlarınız eğer kendiliğinden sarı değilse, boya varsa o zaman işiniz daha da zor! Peki sarı saçların bakımı nasıl yapılır? Sarı saçlara özel bakım önerileri nelerdir? Sarı saçlara bakım yaparken nelere dikkat edilmeli? Tüm merak ettiğiniz soruların yanıtlarını sizler için öğrendik.

SAÇ BAKIM MASKELERİ İLE KIRILMALARIN ÖNÜNE GEÇİN

Saçlarınızı eğer sarıya boyamaya karar verdiyseniz bilmeniz gereken ilk şey şu olmalı; saçlarınız artık daha kırılgan ve kolay yıpranacak! Bunun önüne geçmek mümkün mü peki! Tabi ki! Bu durumun önüne evde uygulayacağınız bakım maskeleri ile geçebilirsiniz. Bu bakım maskeleri ile saçlarınızı nemlendirebilir, kırılmaların önüne geçebilirsiniz.

Sarı saçları bakım yaparken mümkün oldukça maşa ve ısı etkisi olan düzleştiriciler kullanmamaya çalışın. Saçlarınızın doğal seklini bulmaya çalışın. Bu tür ısı veren aletler saçınızın daha çabuk yanmasına neden olacaktır.

Sarı saçlar güneşten daha fazla etkilenmekte ve zarar görmektedir. Yıpranan, güneşten dolayı solmuş, cansız bir saç istemeyiz. Bu durumu yaşamamak için saçlarınıza güneşli günlerde saç bakım kremi ile beslemek etkili olacaktır.

BADEM YAĞI MASKESİ İE SAÇLARINIZI CANLANDIRIN

İşlem görmekten yorgun düşmüş saçlarınızı canlandırmak istiyorsanız uygulayabileceğiniz maskelerden biri badem yağı maskesidir. Bu maske sayesinde saçlarınız daha canlı ve dolgun görünecektir.

Malzemeler

1 adet muz, 1 çay kaşığı badem yağı, 1 Adet muz

HAZIRLANIŞI:

Muzu çatal yardımı ile ezerek püre haline getirdikten sonra badem yağını ekleyip bu karışımı saçlarınıza sürmeniz yeterlidir. Yarım saat bekledikten sonra saçlarınızı ılık su ile yıkayın. Haftada 1 defa uygulamanız yeterlidir.

BİBERİYE MASKESİ İLE SAÇLARINIZ NEM KAZANSIN

Sarı saçlarınızın daha sağıklı uzaması ve nemlenmesini sağlayan bu maske ayrıca sarı saç bakımı için uygulanabilir. Bu maske ile saçlarınıza kaybettiği nemi geri kazandıracaksınız.

Malzemeler

2 Tatlı kaşığı biberiye yağı, Yarım fincan zeytin yağı

HAZIRLANIŞI:

Belirtilen ölçülerde bu iki yağı cam kaseye ekleyip karıştırın, ardından elde ettiğiniz karşımı saç diplerinize sürün. Masaj yaparak saç derinize yedirin. 15 dakika bekledikten sonra saçlarımızı yıkayıp işlemi sonlandırın. Hepsi bu kadar! Düzenli olarak kullanıldığında saçlarınızdaki değiimi fark edeceksiniz.