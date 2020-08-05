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Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, sevgilisi Can Maxim Mutaf ile samimi pozlarını paylaştı

Son dönemin çok konuşulan isimlerinden YouTuber Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la verdiği pozlarla yine gündemde.

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, sevgilisi Can Maxim Mutaf ile samimi pozlarını paylaştı
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Son olarak havuz pozlarıyla magazine bomba gibi düşen Duygu Özaslan, tatilin keyfini yeni sevgilisi basketbolcu Can Maxim Mutaf ile çıkarıyor. Erkek arkadaşıyla pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen Özaslan'a takipçilerinin ilgisi büyük oldu.

Takipçilerinden büyük ilgi

Geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle olan fotoğrafını ilk kez paylaşan Duygu Özaslan, şimdi ise erkek arkadaşıyla deniz kenarında verdiği pozları paylaştı. Özaslan'ın paylaşımına sosyal medya fenomenlerinin yorum yağdırması dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan, ünlü YouTuber'ın samimi pozları kısa sürede 177 binin üzerinde beğeni aldı.

İşte Duygu Özaslan ve Can Maxim Mutaf'ın samimi kareleri...

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