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Yonca Evcimik 1 milyon TL'lik kredi borcunu ödeyemedi evinden oldu!

Şarkıcı Yonca Evcimik özel bir bankadan çektiği 1 milyon TL'lik kredi borcunu ödeyemedi. Banka, kredi çekilirken ipotek gösterilen evin satılması için İcra Mü

Yonca Evcimik 1 milyon TL'lik kredi borcunu ödeyemedi evinden oldu!
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Yonca Evcimik, geçen yıl özel bir bankadan kredi çekti. 1 milyon TL'lik kredi alan şarkıcı, bir süre sonra krediyi ödeyemedi. Günaydın'ın haberine göre; banka, Yonca Evcimik'e ihtarname göndererek kredinin ödenmesini istedi. Ancak ihtarnameye rağmen borç ödemesi yapılmadı. Bunun üzerine banka, İcra Müdürlüğü'ne başvurarak, Evcimik'in ipotek gösterdiği evin satılmasını istedi.

Fenerbahçe'deki evine 3,5 milyon TL değer biçildi!

Banka, Yonca Evcimik'in Kadıköy'deki evinin satışı sonrası kendilerine ödeme yapılmasını talep etti. Ünlü şarkıcı hakkında asıl alacak bedeli ve dosya giderleri için yaklaşık 900 bin liralık takip başlatıldı. İcra takibi sırasında Evcimik'e ait Fenerbahçe'de bulunan ters dubleks eve kıymet takdiri yapıldı. Bilirkişi, evin 3,5 milyon TL değerinde olduğunu bildiren rapor sundu. Ev, icra Özel İstihbarat yoluyla satılacak.

Yonca Evcimik kimdir?

Çılgın Bediş dizisinde Bediş karakteri ile hafızalara kazıdığımız Yonca Evcimik, 1963 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Oyunculuğunun yanı sıra Abone ve Bandıra Bandıra Ye Beni parçaları ile tanınan ünlü sanatçı, başarılı performansıyla adından sürekli olarak sz ettirmiştir.  Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yüksek Bale Bölümü mezunudur. 1978 ve 1990 yılları arasında müzikallerde uzman dansçı ve şarkıcı olarak çalışmış aynı yıllarda bir çok tiyatroda da oyunculuk yapmıştır. Bugüne kadar Çılgın Bediş, Selena, Acemi Cadı, Karambol, Sen Harikasın ve Kızlar Sınıfı gibi dizilerde rol almıştır. Çıkarmış olduğu albümler ise; I'm Hot For You, Şöhret, Günaha Davet, Abone, Yonca Evcimik 94, Kendine Gel, Herkes Baksın Dalgasına, 15., Aşka Hazır, The Best of Yoncimix Remixes, Aha ve Ortaya Karışık.

 

 

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