Ünlü oyuncular çocuklarıyla aynı pozu verdi takipçilerini kırdı geçirdi!

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Bülent Şakrak, oyuncu dostlarıyla biraraya geldi. Ünlü oyuncular, oğullarını taklit ederek verdikleri pozu paylaştı. Bülent Şakrak'ın sosyal medyada kısa sürede gündem olan paylaşıma binlerce beğeni geldi.

Oğullarını taklit ettiler

Oyuncu Bülent Şakrak, Instagram hesabından Erkan Kolçak Köstendil - Cansu Tosun, Ali Atay - Hazal Kaya çiftlerinin çocukları ve oğlu Ali'nin de bulunduğu kareyi "babalar ve oğulları" notuyla paylaştı. Şakrak, paylaştığı fotoğrafla 2 hafta önce dünyaya gelen Marsel'in yüzünü de ilk kez göstermiş oldu. Ünlü oyuncuların güldüren pozuna sosyal medya kullanıcılarının ilgisi büyük oldu.

İşte ünlü isimlerin gülümseten pozu...