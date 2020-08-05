Eylem yapan kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi cahiller!

Bodrum’da bir grup kadın, kadın hakları ile ilgili eylem düzenledi. Bodrum Kadın Platformu'nun çağrısıyla bir araya gelen kadınlar, oturma eylemi yaptı. Eylem sırasında meydandan lüks bir araçla geçen fenomen Murat Övüç, eylemi görüp alana gelmek istedi. Eylemci kadınlar ise Murat Övüç’ün daha önce kadınlarla ilgili yaptığı açıklamalar yüzünden Övüç’ü alanda istemedi.

Murat Övüç'den kadınlara: Cahiller

Eylemcilerden Cihan Aydın Bozkurt isimli bir kadınla tartışan Övüç, alana alınmayınca eylemcilere tepki gösterip alandan ayrıldı. Övüç, “Yanılıyorsunuz. 2 yıl önceydi o. 2 yıl. Cahil. 2 yıl önceki konuşmamı yeni yayınlanmış gibi anlattılar burada. Böyle cahil insanlar, bunlara inanıyor işte” diye bağırdıktan sonra aracın ön yolcu koltuğuna bindi. Araç sonra hızla meydandan uzaklaştı.

"Murat Övüç bu eylem üzerinden kendisini aklayamaz"

Oturma eylemi sonunda basın mensuplarına açıklama yapan Cihan Aydın Bozkurt, “Murat Övüç, bu eylem üzerinden kendisini aklayamaz. Kadınlar şiddete uğrarken onun söylediği her şeyi biliyorum. Bunu 2 yıl önce söyledim diyerek aklayamaz. Bunun hiçbir şekilde pişmanlığı olmaz. Öncelikle tutumunun değişmesi gerekiyor, buraya katılarak olmuyor. Kendisini aklamaya geldi" dedi.

Yeşim Salkım'a küfür etti

Öte yandan Murat Övüç, daha önce de bu konuyla ilgili tartışma yaşadığı şarkıcı Yeşim Salkım'a sahne aldığı sırada cinsiyetçi küfür etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yeşim Salkım ise, "Keşke o ağzından çıkanı duysan. Unutma kontrolsüz güç güç değildir. Bu ülke çok gördü senin gibileri, yok oldular. Yazık sana" diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: İHA