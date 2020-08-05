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Miray Daner ve Boran Kuzum fotoğraf paylaştı aşk dedikoduları gecikmedi!

Oyuncu Miray Daner ile Boran Kuzum sosyal medya hesaplarından birbirlerinin fotoğrafını paylaştı. İkilinin paylaşımları aşk dedikodularını alevlendirdi.

Miray Daner ve Boran Kuzum fotoğraf paylaştı aşk dedikoduları gecikmedi!
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Vatanım Sensin dizisinde rol arkadaşı olan Miray Daner ile Boran Kuzum paylaşımlarıyla kafaları karıştırdı. Miray Daner, Kubilay Aka ile olan ilişkisini 2019'da sonlandırmıştı. Boran Kuzum'un ise adının pek çok isimle anılması üzerine özellikle sosyal medyada Miray Daner ve Boran Kuzum arasında aşk haberleri yoğunlaştı. 

Kalp emojisiyle paylaştılar

Koronavirüs karantina sırasında yaptıkları canlı yayında birbirlerine iltifat eden genç oyuncular Miray Daner ve Boran Kuzum arasındaki aşk iddiaları son paylaşımlarının ardından yeniden alevlendi. Oyuncular dizi setinin arasını fırsat bilerek aynı saatte “kalp” emojisiyle fotoğraf paylaştı.

Güzel oyuncu Miray Daner, Saygı dizisindeki partnerinin fotoğrafını tek koymayı seçti. Genç kızların sevgilisi Boran Kuzum ise Miray Daner ile beraber bir fotoğrafını Instagram'ın hikayeler kısmından yayınladı. İkilinin arasındaki bu kalpli fotoğraflaşma aşk haberlerini gündeme getirdi.

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