Sebzeli pişi tarifi kahvaltının en keyifli hali!

Bugün sizinle kahvaltının en keyifli ve en güzel halini paylaşacağız. Sebzeli pişi tarfine ne dersiniz? Fırında pişen bu enfes lezzetler kahvaltıda değişiklik arayanlar için harika bir öneri olacak. Taze soğan, kurutulmuş domates ve siyah zeytinle hazırlanan bu tarifin yapılışına gelin hep beraber bakalım. Peki sebzeli pişi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda sebzeli pişi tarifi. Şimdiden afiyetler olsun...

MALZEMELER:

500 gram un, 300 ml.su, 1 yemek kaşığızeytinyağı, 1 tatlı kaşığıtuz, 1 çay kaşığı şeker, 1 paket instant maya, 4 dal taze soğan(ince ince doğranmış), 4 adet kurutulmuş domates(küp küp doğranmış), 1 yemek kaşığı siyah zeytin(dilimlenmiş), 4 su bardağıkızartma yağı(kızartmak için)

HAZIRLANIŞI:

Unu geniş bir kaba eleyin.Mayayı ve şekeri ilave edin.Suyu bir elinizle unu karıştırarak dökün.Diğer malzemeleri de ilave edin. Eğer gereğinden fazla cıvık olursa bir parça daha un ilave edin.Diğer malzemeleri de ilave edin ve 30gr'lık bezeler halinde tezgah üstünde mayalandırın.Hafif üzerlerine un serpin ve nemli temiz bir bezle üzerlerini örtün.Mayalanan hamur bezelerini hafif avucunuzla bastırarak yassılaştırın.Minik bir kapak yardımıyla ortalarını delin. Tezgah üzerine dizin ve yağ kızana kadar bekletin. İyice kızan yağın içinde çevire çevire kızartın. İşte bu kadar, afiyet olsun!