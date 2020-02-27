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Patatesli ekmek nasıl yapılır kahvaltıda şahane lezzet!

Patatesli de ekmek mi olurmuş demeyin! Bir tadanın bir daha asla vazgeçemediği bu şahane lezzete hayran kalacaksınız. İşte hazırlanışı!

Patatesli ekmek nasıl yapılır kahvaltıda şahane lezzet!
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'Patatesli ekmek mi olur' dediğinizi duyar gibiyiz! Ön yargılarınızı bir kenara bırakın ve bu lezzeti denemek için mutlaka kolları bir an önce sıvayın! Asla pişman olmayacağınız bu şahane lezzet size parmaklarınızı yedirecek. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda patatesli ekmek tarifi! 

Malzemeler: 

2 adet orta boy patates, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı instant maya, 1/2 çay bardağı ılık süt, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı karabiber, 1/4 su bardağı patatesin haşlama suyu, 3/4 su bardağı ılık su, 3 su bardağı un

Hazırlanışı:

Haşlanmış pateteslerin suyunu bir kenara alın ve ılımasını sağlayın. Bu süreçte patatesin kabuklarını soyun ve orta boy bir kabın içerisine aktarın. Bir çatal ya da ezici yardımıyla patatesleri ezin. Üzerine ılık süt, zeytinyağını ilave ederek güzelce karıştırın. Ayrı bir kabın içerisine su, patatesin haşlama suyu, instant maya ve toz şekeri alarak güzelce karıştırın. Üzerine patatesli karışımı ilave edin ve spatula yardımıyla karıştırın. Ardından unu azar azar ilave ederek yoğurmaya başlayın.

Yoğurma aşamasındayken tuzu ekleyin ve ele hafif yapışan, yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar güzelce yoğurun. Elde ettiğiniz yumuşak hamurun üzerini nemli bir bezle ya da streç filmle hava almayacak şekilde kapatın ve oda sıcaklığında 40 dakika kadar mayalandırın. Ardından yuvarlak şeklini verin ve pişirme kağıdı serili fırın tepsisinin üzerine ya da varsa evinizde yağlanmış, unlanmış yuvarlak pişirme kabının içine aktarın. 15 dakika daha mayalandırın. İçi su dolu bir kabı önceden ısıtılmış 180 derecelik fırının içerisine koyun. Ardından ekmeğinizi fırına verin ve yaklaşık 30-35 dakika kadar pişirin. Çıkarıp oda sıcaklığında soğumaya bırakın ve ardından afiyetle tüketin

 

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