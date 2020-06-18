Aylar sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi!

Evinin banyosunda düştüp 235 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra sağlığına kavuşan komedyen Mehmet Ali Erbil, aylar sonra sokağa çıktı. Tedavisi süren Erbil, uzun süre sonra ilk kez hayvanat bahçesinde görüntülendi.

Ellerinin titremesi dikkat çekti

Pandemi nedeniyle uzun süre evinde kalan Erbil, Çekmeköy Park Of İstanbul'u ziyaret etti. Erbil, hayvanat bahçesinde yavru ayı Diva'yı elleriyle besleyerek süt içirdi. Mali'nin tekerli sandalyeli olduğu ziyarette, zaman zaman elinin titremesi de dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: DHA