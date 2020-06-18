Cesur bikinisiyle poz veren Şevval Şahin leopar sevdiği anları paylaştı!

Koronavirüs salgını boyunca sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile Miami'de kalan Şevval Şahin, adından söz ettirmeye devam ediyor. Şahin'in yavru leoparla verdiği pozlar takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Bikinisi hayran bıraktı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimlerden olan Şevval Şahin, son olarak siyah cesur bikinili pozlarını paylaştı. Kucağına aldığı yavru leoparı seven Şahin, bu anlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Kucağındaki leoparla objektif karşısına geçen Şevval Şahin, siyah bikinisi ile göz doldururken şu satırları yazdı: "Bebek leoparımla tanışın. Onunla birbirimize alıştık, kaliteli zaman geçirdik ve bundan daha mutlu olamazdım."

Şevval Şahin kimdir?

Mankenlik yapan Şevval Şahin, 1999 yılında dünyaya geldi. Türkiye'nin en güzel 20 kızının kaldığı finalde Miss Turkey'de yarışan Şevval Şahin, 2018'in birincisi seçildi. Eski hali ve şimdiki hali arasında epey fark bulunan Şevval Şahin, sosyal medyada ağır eleştirilerle karşılaşmıştı.

Miss Turkey 2018 birincisi olduktan sonra estetik tartışmalarıyla gündeme gelen Şevval Şahin, Miss World'de Türkiye'yi temsil etti ancak ilk 30'a giremedi.