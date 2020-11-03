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Üzümlü kek nasıl yapılır bir dilim asla yetmeyecek!

Meyveli kek tariflerinin en sevilenlerinden üzümlü kek tarifini elmaelma.com okurları için paylaşıyoruz. İşte puf gibi kabaran enfes meyveli kek tarifi...

Üzümlü kek nasıl yapılır bir dilim asla yetmeyecek!
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Üzümlü top kek hemen hepimizin çocukluğunda iz bırakan lezzetlerin başında geliyor. Biz de elmaelma.com olarak bu lezzetten yola çıkarak üzümlü kek tarifini değerli okuyucularımız için hazırladık. Çayın yanında sevdiklerinizle keyifle tadına varacağınız üzümlü keki mutlaka deneyin. Bu tarif çocuklar için de oldukça sağlıklı bir seçim olacak. İşte tadına doyamayacağınız üzümlü kek tarifi...

Malzemeler:

3 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1/2 su bardağı kuru üzüm
1/2 su bardağı yoğurt
1/2 su bardağı ayçiçek yağı
2 su bardağı un
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu

Kek kalıbını yağlamak için:

1 yemek kaşığı tereyağı

Nasıl yapılır?

Yumurta ve toz şeker karışımını pürüzsüz bir kıvam alana kadar bir mikser yardımıyla çırpın. Sırasıyla; ayçiçek yağı, yoğurt, vanilya ekleyin ve karıştırın. Elenmiş un ve kabartma tozunu da ilave edip, çırpma işlemini sürdürün. Kuru üzümleri katın ve tahta bir kaşık yardımıyla hafif bir şekilde karıştırın. Yağlanmış kek kalıbına harcı dökün, üzerini bir spatula yardımıyla düzeltin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40 dakika pişirin. Pişen keki dinlendirdikten sonra kalıptan çıkartın ve dilimledikten sonra ılık olarak servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.

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