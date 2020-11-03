Ekşili köfte çorbası nasıl yapılır tadına doyum olmaz!

'Bu akşam ne pişirsem?' diye düşünenler için harika bir tarifle daha karşınızdayız. Ekşili köfte çorbası hem doyurucu hem de pratik oluşuyla akşam yemeği için iyi bir seçim olacaktır. Basit ve pratik bir lezzet olmasının yanı sıra da her evde bulunan malzemelerle birlikte kolayca hazırlayabileceğiniz bir lezzet! Peki ekşili köfte çorba nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte yapılışı...

Ekşili köfte malzemeleri:

300 gram dana kıyma

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı kuru nane

1 adet yumurta

1 çay kaşığı pul biber

2 yemek kaşığı un

1/2 çay bardağı pirinç

Suyu için:

4 adet domates (rendelenmiş)

2 adet patates (küp doğranmış)

2 adet havuç (küp doğranmış)

1 diş sarımsak (doğranmış)

5 dal maydanoz (doğranmış)

1/2 adet limonun suyu

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı sıvı yağ

2 litre su

Nasıl yapılır?

Bir kapta köfte için gerekli olan malzemeleri iyice yoğurun ve köfte harcından küçük parçalar alıp yuvarlayın. Yuvarladığınız köftelerin dışını una bulayın. Köfteleri bir tepside sallayarak fazla unları üzerinden alın. Bir tencerede sıvı yağ ile birlikte un, sarımsak, havuç ve patatesleri kavurun. Unun kokusu çıktıktan sonra domates rendesi ve domates salçasını ekleyip domatesleri pişirin. Pişen domateslerin üzerine 2 litre suyu ve limon suyunu ekleyip karıştırarak kaynatın. Kaynayan çorbanın içerisine köfteleri de ekleyin ve 10 dakika kadar daha yüksek ateşte pişirin. Köfteler yüksek ateşte piştikten sonra 5 dakika kadar kısık ateşte pişirin ve ardından ocağın altını kapatın. Servis etmeden önce doğranmış maydanozları da ekleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...