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Bakan Koca'nın aşı teşvik paylaşımına Seren Serengil'den yanıt: Ben bu aşıdan çok korkuyorum!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı teşvik paylaşımına Seren Serengil, "Ben çok korkuyorum bakanım bu aşıdan" diyerek çok konuşulacak bir yorumda bulundu.

Bakan Koca'nın aşı teşvik paylaşımına Seren Serengil'den yanıt: Ben bu aşıdan çok korkuyorum!
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs aşısı için teşvik paylaşımına ünlü sunucu Seren Serengil'in yaptığı yorum damga vurdu. Son günlerde sağlık sorunları yaşayan Seren Serengil, Koca'ya, "Ben çok korkuyorum bakanım bu aşıdan" diyerek çok konuşulacak bir yorumda bulundu. 

İLK ETAP SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YAPILDI 

Türkiye'nin Çin'den satın aldığı CoronaVac aşısı, Sağlık Bakanlığı'na ait özel tasarlanmış iklimlendirme özellikli 'Aşı Nakil Aracı' ile İstanbul'da hastanelere dağıtıldı. Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından acil kullanım onayı verilen aşı ilk etapta sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı.

BAKAN KOCA VATANDAŞLARI AŞIYA TEŞVİK ETTİ

Aşılama programının başlamasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşları aşıya teşvik etti. Bakan Koca paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı aşı olmayı teşvik programı kapsamında mecliste temsil edilen tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı ve Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet ettim. Kendilerine gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

 SEREN SERENGİL'DEN YANIT: AŞIDAN ÇOK KORKUYORUM

Bakan Koca'nın paylaşımını gören Seren Serengil'in yaptığı yorum ise sosyal medyada gündem oldu. Son dönemde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 46 kiloya kadar düşen Serengil, Koca'ya, "Ben çok korkuyorum bakanım bu aşıdan" dedi.

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