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Karda kaymamak için ne yapmalı geniş ve alçak topuklu ayakkabı seçin!

Kışın karın oluşturduğu bembeyaz görüntüyü sevsek de çeşitli kazalar yaşayabiliyoruz. Karda düşmeden yürümenin ipuçlarını sizler için derledik...

Karda kaymamak için ne yapmalı geniş ve alçak topuklu ayakkabı seçin!
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Uzun süren kuraklık sonunda ülke genelinde kış mevsimine giriş yaptık. Soğuk havalar ve karla birlikte buzlanma, yürürken kayıp düşmemize yol açabiliyor. Tehlikeli durumların önüne geçmek için aslında dikkat edilmesi gerekenler çok kolay. Karda düşmeden yürümenin ipuçlarını elmaelma.com okurları için anlattık.

Kaymayı engelleyen ayakkabılar

Ayakkabı seçimi karlı ve buzlu yüzeylerde yürürken öncelikle dikkat etmeniz gereken konudur. Bu gibi yüzeylerde giyilen ayakkabıların ve botların tabanlarının, sürtünmeyi arttırarak kaymayı engellemek için geniş, tırtıklı, lastik veya kauçuktan yapılmış, geniş ve alçak topuklu olmaları gerekir. Ayrıca ayakkabılar altına geçirilebilen ve karda kaymayı engelleyen çeşitli aparatlar da kullanılabilir. Ancak kaymayı kolaylaştırıcı kösele tarzı ayakkabılar bu yüzeylerde yürünürken kesinlikle tercih edilmemelidir.

Küçük adımlar atın

Kaygan yüzeylerde yürünürken küçük adımlar atılmalıdır. Ayrıca ayakların birbirinden uzaklığı normalden daha fazla olmalıdır. Ayaklar arasındaki mesafenin yaklaşık olarak omuz genişliğinde olması, dengenin daha iyi sağlanmasına yardımcı olacaktır.

Çok dar ve kalın giysiler giymeyin

Bu kaygan yüzeylerde yürünürken kıyafet seçimi de oldukça önemlidir. Hareketi kısıtlamaması için çok dar ve çok kalın kıyafetler tercih edilmemelidir.

Ellerinizi cebinize sokmayın

Hava çok soğuk olduğu için genellikle ellerin ceplere sokularak ısıtılması tercih edilir. Ancak bu çok yanlış bir harekettir. Elleri ceplerden çıkartıp denge sağlamak veya düşerken önlem almak çok zor olacağından, eller kesinlikle cebe sokulmamalıdır.

Eldiven kullanın

Karlı havalarda eldiven kullanılması önerilir. Ayrıca eldiven ve atkı kullanılması, olası düşme durumlarında çarpmanın şiddetini de azaltır. Dengenin sağlanması için ellerin serbest olması gerekir. Kaygan olan bu yüzeylerde yürünürken cep telefonları ile konuşulmamalı ve eşya taşınmamalıdır.

Acele etmeyin

Karlı ve buzlu yüzeylerde yürürken acele etmemek gerekir. Bu yüzden gidilecek yere zamanında varılmak isteniyorsa, yola daha erken çıkmak gerekecektir.

Dizlerinizi hafif kırarak yürüyün

Yürüme esnasında dizlerin hafif bir şekilde kırılması da dengenin korunmasında önemlidir. Bu şekilde vücudun ağırlık merkezi de yere daha yakın olacağından dolayı, olası bir düşme durumu daha az tehlikeli olacaktır.

Karlı zeminleri tercih edin

Karlı ve buzlu yüzeyler arasından tercih yapmak gerekirse karlı zeminler veya zeminin pürüzlü olduğu yerler tercih edilmelidir. Yaşlılar veya dengesini sağlamakta zorlananlar baston veya şemsiye kullanarak dengelerini daha iyi sağlayabilirler. 

Merdiven çıkarken uç kısma basmayın!

Karlı ve buzlu havalarda merdivenlerden yürürken ayrıca dikkatli olmak gerekir. Merdivenlerin uç kısımlarına basılmamalı, olabildiğince orta kısımlarına basılmalıdır. Varsa mutlaka merdivenlerin korkuluklarına tutunarak destek alınmalıdır. Merdiven çıkarken veya inerken basamaklarda her iki ayakla da dengeli bir şekilde durduktan sonra diğer basamağa geçilmeli ve acele edilmemelidir. 

 

 

 

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