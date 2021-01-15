Muzun faydaları neler astım belirtilerini hafifletiyor!

Güneydoğu Asya’ya özgü olan muz dünyanın birçok sıcak bölgesinde üretiliyor. Muzun bilimsel adı ise Musa acuminata'dır. 7'den 70'e hemen herkesin severek tükettiği bir meyve olan muzun sağlığa yararları saymakla bitmiyor. Zengin lif kaynağı olan muz, astım belirtilerini de hafifleten bir meyvedir. İşte muzun bilinmeyen faydaları!

Diyabeti kontrol altına alır

Muz, diyabeti olanlar için de oldukça faydalı. Bilimsel çalışmalar, muzun içerisinde bulunan pektinin bir besin olduğunu ve şeker hastalarında glikoz toleransını iyileştirmeye yardımcı olduğunu ortaya koymuştur. Bir muz, hem tip-1 hem de tip-2 şeker hastaları için faydalı olan yaklaşık 3 gram diyet lifi sağlar.

Kemikleri güçlendirir

Bir prebiyotik olan fruktooligosakaritin varlığı, sindirim sistemimizde vücut tarafından mineral ve besin alımını artıran faydalı bir bakteridir. Muzlar ayrıca vücudun kalsiyum emilimini de artırır. Kalsiyum, vücuttaki kemik maddesinin üretiminde ve büyümesinde en önemli elementtir.

Astım belirtilerini hafifletir

2007 yılında yapılan bir araştırmaya göre, muzlar çocukları öksürük ve astımla ilişkili birçok belirtiye karşı koruyabilir.

Bağırsakları rahatlatır

Muzlar önemli miktarda diyet lifi içerir ve bu nedenle bağırsak hareketlerinde rahatlama sağlar. Kişiyi kabızlıktan kurtarır, diğer mide rahatsızlıklarının tedavisinde de yardımcı olur.

Görmeyi geliştirir

Diğer meyveler gibi muzlar da antioksidanlar ve karotenoidlerle doludur. Bunlar göz sağlığınızı ciddi şekilde artırabilecek sağlıklı bir mineral karışımıdır. Yapılan araştırmalarda, makula dejenerasyonunun, kataraktların, gece körlüğünün ve glokomun normal muz ve benzeri meyvelerin alımı ile azaldığı gösterilmiştir.

Böbrek sorunlarını önler

Yine 2005 yılında yapılan bir araştırmada, muzdaki potasyum ve çeşitli antioksidanların böbreklerin işleyişine yardımcı olduğunu ve idrara çıkmayı teşvik ettiğini göstermektedir. Bu, toksinlerin vücutta birikmesini önler.

Uyku sorunlarını giderir

Muzlar yüksek B vitamini içeriği ile stresi azaltmaya yardımcı olarak, rahat bir uykuya zemin hazırlar. Aynı zamanda muzun triptofan içermesi de uykuyu tetikleyici özellik göstermesine destek olur.