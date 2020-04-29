Simge Sağın'dan aşk hayatıyla ilgili itiraf çoğu ilişkimde aldatıldım!

Pandemi nedeniyle kendini eve kapatan ünlü şarkıcı Simge Sağın, Hakan Gence'nin YouTube kanalına konuk oldu. Özel hayatıyla ilgili şaşırtan itiraflarda bulunan Sağın, ilişkilerinin çoğunda aldatıldığını ifade ederek ''O sevgilerin hiçbiri gerçek değilmiş.'' dedi.

''O sevgilerin hiçbiri gerçek değilmiş''

Güzel şarkıcı Simge Sağın 'Hakan Gence ile Evden' YouTube programına katıldı. Aşk hayatıyla ilgili sorulan sorulara samimi itiraflarda bulunan Sağın, ''İlişkilerimin çoğunda beni aldattılar. Seven insan aldatmaz... O sevgilerin hiçbiri gerçek değilmiş. Bana çok hayran olanlar, Simge'yi pijamayla görünce belki de o noktada olmuyor. Bence onlar beni gerçekten sevmemişler. Beni ben olduğum için mi yoksa ünlü olduğum için mi sevdiler diye düşünüyorum."

''İyi ki zamanında aldatmışlar'' demişti

Sağın, geçen sene de katıldığı bir programda, yine ilişkilere ve aldatılmaya dair soruları yanıtlarken "İyi ki beni zamanında aldatmışlar ve hayatımdan gitmişler" açıklamasını yapmıştı.

Simge Sağın kimdir?

Şarkıcı Simge Sağın, 8 Ağustos 1981 tarihinde İstanbul, Şişli‘de dünyaya gelmiştir. Babası müzisyen olan Simge, küçüklüğünden itibaren müzikle iç içe olmuştur. 12 yaşında gitar çalmaya başlayan Simge, zamanla kendi bestelerini de yapmaya başlamıştır.

İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi bölümünde öğrenim gördükten sonra popüler müzik camiasında çalışmaya başlayan Simge Sağın, ilk profesyonel deneyimini sanatçı Zeynep Dizdar orkestrasında kazandı. Sonrasında Gülşen’e 4 yıl, Yaşar Günaçgün’e ve Serdar Ortaç’a ikişer yıl sahnede vokalist olarak eşlik etti.

2011 yılında ilk albümü ‘Yeni Çıktı’yı Erdem Kınay prodüktörlüğünde çıkaran Simge, bir anda en çok dinlenenler arasına girdi.

2015 yılında Ozan Bayraşa prodüktörlüğünde Fransız şarkıcı Riff Cohen’in ‘Dans Mon Quartier’in Türkçe sözlerle cover hali olan ‘Miş Miş’ adlı ilk teklisini çıkardı. Yine Doğan Music etiketiyle çıkan tekli Türkiye Resmi Listelerinde 1 numaraya yükseldi. 29 Ocak 2016’da ikinci teklisi olan ‘Yankı’yı yayımlayan şarkıcı, bu şarkıyı Sezen Aksu, Deniz Erten ve Ersay Üner ile birlikte hazırladı.