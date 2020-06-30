73 yaşındaki şarkıcı Fedon, slip mayosuyla poz verdi!

Usta şarkıcı Fedon, yaz sezonunu Bodrum'da açtı. 73 yaşındaki Fedon, slip mayosuyla poz vererek Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Gerçek mayonun son temsilcisi

Uzun yıllardır slip mayo tercih eden Fedon, bu sene de geleneği bozmadı. Kısa sürede bronzlaşmış haliyle dikkat çeken Fedon, siyah slip mayolu pozunu "Gerçek mayonun son temsilcisi" notuyla yayınladı.

İşte Fedon'un sosyal medyaya damga vuran pozu...

Fedon kimdir?

Sanat dünyasında “Fedon” olarak tanınan Fedon Kalyoncu, 19 Ağustos 1946’da dünyaya gelmiştir. İstanbul’da dünyaya gözlerini açan Fedon’un annesi Ermeni asıllı, babası ise Rum asıllıdır. 1962 yılına kadar eğitim hayatına devam eden Fedon, 1962 yılına gelindiğinde o dönem eğitim gördüğü Zoğrafyon Rum Lisesi’ndeki eğitimini yarıda bırakmayı tercih etmiş ve öğrenimine o yıl son vermiştir.

Daha sonrasında tiyatro ve sinema camiasına katılmış, 1972 senesine kadar bir çok filmde oyunculuk deneyiminde bulunmuştur. Oyunculuk sektöründe kalmaya 1972 senesinden sonra da devam eden Fedon, aynı dönemlerde şarkı söylemeye de başlamış, ses yapısı ve söylediği taverna müzikleriyle çevresinden çokça olumlu tepkiler alan bir isim haline dönüşmüştür. En sonunda 1987 senesinde kendine ait tavernasını, "Zorba Taverna"yı açmıştır.

Taverna müziğini Türk insanına sevdiren, Fedon; bu yönü itibariyle özel bir isimdir. Fedon, ülkemizde ilk kez TRT ekranlarına çıkıp Yunanca şarkı söyleyen kişidir.

Fedon'un dedesi olan Kleanti Kalyoncu, Kurtuluş Savaşı dönemlerinde Çanakkale Savaşı'nda Türk cephesi için çatışmış ve bu savaşta şehit düşmüştür. Bu yüzden Fedon, bir şehit torunudur. Fedon, içinde beslediği Mustafa Kemal Atatürk sevgisinden dolayı koluna kalın puntolarla Atatürk'ün imzasını dövme olarak yaptırmıştır.